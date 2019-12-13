Kalp romatizması nedir?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen kalp romatizması ile ilgili bilgiler verdi. Kalp Romatizması veya halk arasında yaygınca bilinen eklem romatizması nedir? Kalp romatizması 7 ile 15 yaşları arasında bir boğaz enfeksiyonu sonucunda gelişen enfeksiyon sürecinde kalp kapakçıklarında oluşan alerjik bir reaksiyon sonucunda kalp kapakçıklarının zedelenmesi ve hasarlanmasıdır. Peki, kalp romatizması teşhisi konulduktan sonraki süreç nasıl ilerler?