Web TV Kimse Bilmez Kimse Bilmez 24. bölüm tek parça izle

Kimse Bilmez 24. bölüm tek parça izle

02.12.2019 | 00:48

Ali, Sevda'ya çok özel bir sürpriz hazırlar. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Her Pazar günü ATV’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde, Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. İşte Kimse Bilmez 24. bölüm tek parça izle. Kimse Bilmez yeni bölüm full izle

Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali'yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali'yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi?

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