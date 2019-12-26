Web TV Kültür Sanat Kuruluş Osman’ın yıldızı dizi için ilham aldı

Kuruluş Osman’ın yıldızı dizi için ilham aldı

26.12.2019 | 18:24

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Osman Gazi rolünü oynayan Burak Özçivit ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Dizi setinde canlandırdığı sahneleri müzede yeniden yaşadığını belirten ünlü oyuncu, bütün herkesi Fetih Müzesi’ni görmeye davet etti.

7 asır boyunca 3 kıt'aya hükmeden Osmanlı Devleti'nin ilk payitahtı Bursa'da en önemli tarih ve kültür merkezi haline gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatının anlatıldığı Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve dizinin yapımcı-senaristi Mehmet Bozdağ, Bursa'nın fetih gününün panoramik resimle canlandırıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğine sahip dev yapıyı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gezen Özçivit ve Bozdağ, binadaki mimari ve sanatsal çalışmalarına hayran kaldıklarını belirtti.

Bursa'nın fetih gününün anlatıldığı panoramik resmin çok gerçekçi olduğunu ifade eden Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman dizisinin de 400 çadırlık bir obadan, ilâhî aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olduğuna dikkat çekerek, "Bir çadır, bugünkü mânâda bildiğimiz kurumları yok ama o küçücük çadırda cihanın en büyük devletini kuruyor. Bizim ekranlarda anlatmaya çalıştığımız büyük destan, burada büyük özenle çizilmiş resimlerle anlatılmış" dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni büyük bir heyecanla gezdiğini belirten ünlü oyuncu Burak Özçivit de, sanal olmasına rağmen gerçekçi bir ortamda bulduğunu söyledi. Özçivit, "Dizi setindeki sahne ve karakterlerin benzerlerini burada gördük. Kuruluş Osman'da çok önemli bir kahramanı canlandırıyorum. Benim için önemli bir ziyaret oldu. Bursa'nın fetih gününü çok farklı bir atmosferde âdetâ yaşadık. Sanatsal ve mimari özellikleriyle çok önemli bir eser olmuş. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tarihini öğrenmek isteyen herkesi bu müzeyi görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özçivit ve Bozdağ'a Osman Gazi'nin tahta oturuşunu temsil eden bir biblo hediye etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:07
Kuruluş Osman’ın yıldızı dizi için ilham aldı 26.12.2019 | 18:24
02:02
Göbeklitepe kitabının tanıtımı yapıldı 18.12.2019 | 10:01
02:18:44
Kim Milyoner Olmak İster? (16 Aralık 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! 17.12.2019 | 09:26
03:11
Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran 60 Bin TL'lik 'Walkman' sorusu! (16 Aralık 2019 Pazartesi) 17.12.2019 | 08:44
07:05
'Derin Hürriyet' yine iş başında! Hastalıklı zihniyet hiç değişmedi... 16.12.2019 | 14:03
01:59
120 bin dolara satılan duvara bantlanmış muz eserindeki muzu yedi 08.12.2019 | 14:05
00:52
Kim Milyoner Olmak İster?'de "Umarım 'Caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım bu cevabıyla sosyal medyada olay oldu! (7 Aralık Cumartesi) 08.12.2019 | 09:34
02:19
Hababam Sınıfı’nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça taburcu oldu 03.12.2019 | 18:15
00:30
Kim Milyoner Olmak İster? (2 Aralık 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz izle! 03.12.2019 | 09:03
00:30
Kim Milyoner Olmak İster? tüm soru ve cevapları (30 Kasım 2019 Cumartesi) tamamı kesintisiz tek parça izle! 02.12.2019 | 09:27
02:25
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... (30 Kasım 2019 Cumartesi) 02.12.2019 | 09:23
03:55
Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor 28.11.2019 | 15:35
02:01
Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama 26.11.2019 | 09:05
02:18:21
Kim Milyoner Olmak İster? (23 Kasım 2019 Cumartesi) tüm soru ve cevapları tamam kesintisiz tek parça izle! 24.11.2019 | 09:48
01:42
'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı 24.11.2019 | 09:43
04:35
Sanatçılardan büyük usta Yıldız Kenter'e veda! 19.11.2019 | 14:21
03:13
Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda veda töreni 19.11.2019 | 11:21
03:03
Dostları Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter'e bu sözlerle veda etti... 19.11.2019 | 10:56
19:30
Yıldız Kenter'e veda 19.11.2019 | 10:37
02:12
Tüm jokerleri harcadı ama... 'Kim Milyoner Olmak İster?' 19 Kasım 2019 Pazartesi gecesine damga vuran soru! 19.11.2019 | 09:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN