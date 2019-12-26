Kuruluş Osman’ın yıldızı dizi için ilham aldı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da Osman Gazi rolünü oynayan Burak Özçivit ve dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Dizi setinde canlandırdığı sahneleri müzede yeniden yaşadığını belirten ünlü oyuncu, bütün herkesi Fetih Müzesi’ni görmeye davet etti.

7 asır boyunca 3 kıt'aya hükmeden Osmanlı Devleti'nin ilk payitahtı Bursa'da en önemli tarih ve kültür merkezi haline gelen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatının anlatıldığı Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve dizinin yapımcı-senaristi Mehmet Bozdağ, Bursa'nın fetih gününün panoramik resimle canlandırıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğine sahip dev yapıyı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gezen Özçivit ve Bozdağ, binadaki mimari ve sanatsal çalışmalarına hayran kaldıklarını belirtti.

Bursa'nın fetih gününün anlatıldığı panoramik resmin çok gerçekçi olduğunu ifade eden Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman dizisinin de 400 çadırlık bir obadan, ilâhî aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olduğuna dikkat çekerek, "Bir çadır, bugünkü mânâda bildiğimiz kurumları yok ama o küçücük çadırda cihanın en büyük devletini kuruyor. Bizim ekranlarda anlatmaya çalıştığımız büyük destan, burada büyük özenle çizilmiş resimlerle anlatılmış" dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni büyük bir heyecanla gezdiğini belirten ünlü oyuncu Burak Özçivit de, sanal olmasına rağmen gerçekçi bir ortamda bulduğunu söyledi. Özçivit, "Dizi setindeki sahne ve karakterlerin benzerlerini burada gördük. Kuruluş Osman'da çok önemli bir kahramanı canlandırıyorum. Benim için önemli bir ziyaret oldu. Bursa'nın fetih gününü çok farklı bir atmosferde âdetâ yaşadık. Sanatsal ve mimari özellikleriyle çok önemli bir eser olmuş. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tarihini öğrenmek isteyen herkesi bu müzeyi görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özçivit ve Bozdağ'a Osman Gazi'nin tahta oturuşunu temsil eden bir biblo hediye etti.