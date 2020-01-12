Web TV Medya Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

12.01.2020 | 20:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü. Konuşma engelli kadının yarışmada gösterdiği performans tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Başkan Erdoğan, azmi ile programı seyredenlere adeta ilham kaynağı olan Ümmü Gülsüm Genç ve ailesini Ankara'ya davet etti.

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