Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü. Konuşma engelli kadının yarışmada gösterdiği performans tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Başkan Erdoğan, azmi ile programı seyredenlere adeta ilham kaynağı olan Ümmü Gülsüm Genç ve ailesini Ankara'ya davet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü 12.01.2020 | 20:00
10:13
Esra Erol'da gündem olan skandal evlilikte flaş gelişme! 11.01.2020 | 09:12
00:20
Hadise'den Tülin Şahin'in bebeğine şarkı 10.01.2020 | 20:11
02:16
Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı! 09.01.2020 | 16:37
02:14
01:10
Yemin 159. son bölüm fragmanı izle! 09.01.2020 | 09:50
05:29
00:54
Afili Aşk 29. Bölüm Fragmanı 08.01.2020 | 10:32
02:39
Çukur dizisi oyuncularının yaşları burçları ve memleketleri! 07.01.2020 | 11:35
00:54
Tutunamayanlar 1. Bölüm (7 Ocak 2020 Salı) Fragmanı yayınlandı izle! 07.01.2020 | 12:59
10:58
16:30
00:59
10:18
02:10
Prof. Dr. Rasim Küçükusta ve ritim ustası Okay Temiz’den müzik şöleni 07.01.2020 | 08:46
00:18
Hollywood yıldızı Michael Douglas, kapalı çarşıdan hediyelik altın aldı 06.01.2020 | 17:41
03:50
Zeynep Turan, 2020'de Burçların Neleri Beklediğini Anlattı! 06.01.2020 | 17:26
01:58:32
Günaydın Hafta Sonu Full 06.01.2020 | 17:25
12:09