Hakan Muhafız 2. sezon ilk fragman yayınlandı - Hakan Muhafız yeni sezonda Cüneyt Arkın sürprizi!

Hakan Muhafız yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cüneyt Arkın'ın konuştuğu sahneler öne çıkarken dikkat çeken detaylardan biri ise Leyla'nın "Sizin için ne yapabilirim" diyerek gözünü açtığı sahne izleyenlere Leyla sadık olanlara mı katıldı sorusunu getiriyor! İşte Hakan Muhafız 2. sezon ilk fragmanı ve merak edilen ayrıntılar...

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Müthiş bir sezon finaliyle izleyenlerin aklına kazınan Hakan Muhafız 2. sezon fragmanının yayınlanmasıyla hayranlar diziyi internette aratmaya başladı. Hakan Muhafız'ın yeni sezonunun tarihi tam olarak belli olmadı ancak dizinin yeni sezonunun 2019 yılının yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

HAKAN MUHAFIZ 1. SEZONDA NELER OLDU?

Tüm sezon boyunca Ölümsüz'ün Mazhar olduğunu düşünen Hakan ve Sadık olanlar yanılmış ve ölümsüzün Faysal Erdem'in olduğu ortaya çıkmasının ardından büyük bir savaş başlamıştı. Hakan'ı sevdiği kadını öldürmekle korkutan Faysal Erdem istediğini elde etmiş ve karısını canlandırabilmek için Hakan'ın kanını elde etmişti. Ayasofya'nın derinliklerinde yatan ölümsüzlerin mezarına giden son ölümsüz Faysal Erdem burada tekrar Muhafızla yüzleşti. Gömleği olmayan Hakan, ölümsüzle başa çıkamadı ve her şey ters gidince yere dökülen kan tüm mezarlara ulaşarak saf dışı bırakılan tüm ölümsüzleri yeniden hayata döndürmüştü...