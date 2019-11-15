Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
"Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!" Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Osman ilk bölümüyle Çarşamba saat 20.00'da başlıyor! İşte Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı!
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