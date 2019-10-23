Kuruluş Osman ilk bölüm 2. fragmanı yayınlandı
ATV’nin yeni sezon dizisi Kuruluş Osman yeni fragmanı yayınlandı! Başrolde Burak Özçivit'in oynadığı, merakla beklenen dizinin fragmanı büyük beğeni topladı. İşte Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragman izle
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