Mesut Özil'den 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projesine destek!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesine destek verdi. Mesu Özil Twitter hesabından yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat mühendisi olarak çalışan "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesi kapsamında eğitim alan Kübra Mutlu'nun hikayesini paylaştı. Özil paylaşımında, "İşte bir diğer 'Senin Hikayen Bizim Sesimiz' (YourStoryOurVoice) kampanya videosu. Hikayen için teşekkürler Kübra. O bir inşaat mühendisi ve cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Bu konu hakkındaki farkındalığı hep beraber artıralım." ifadelerini kullandı.
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