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Miran ve Rayyan'ın öpüşme sahnesi Hercai 19. son bölüme damga vurdu! İşte olay olan romantik anlar...

02.11.2019 | 09:28

Hercai 19. son bölümde imkansız aşık kahramanları Miran ile Rayyan'ın öpüşme sahnesi milyonları ekran başına kilitledi. İşte Hercai 19 bölüme damga vuran Sezen Aksu'nun 'Ben Sende Tutuklu Kaldım' şarkısı eşliğindeki o romantik anlar... Reyyan sevgisiyle Miran’ın yaralarını sarmaya çalışıyor!

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