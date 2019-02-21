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Müge Anlı'da yaşanan son gelişmeler neler? Adem Kara cinayeti ile ilgili neler anlatıldı! (21 Şubat 2019) Müge Anlı son bölüm tek parça izle!

Atv'nin ilgiyle ve merakla izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün neler yaşandı? Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı'nın son bölümünde Adem Kara cinayetiyle ilgili olarak İsmail Kara neler söyledi? Canlı yayında 48 yaşındaki Adem Kara cinayetinin gizemi çözüldü mü? Adem Kara cinayetinin ölümündeki kaz detayı her şeyi ele mi veriyor? Adem Kara'yı kim ya da kimler öldürdü? Tüm bu soruların cevabı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşuldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM (21 ŞUBAT 2019)

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ADEM KARA'YI KİMLER ÖLDÜRDÜ?

Dört farklı isim bir cenaze... Müge Anlı'nın bulduğu kardeşler, cenazeyi Adana'da toprağa verdiler! Adem Kara'yı kim ya da kimler öldürdü? İsmail Kara: Müge Anlı'ya konuştu: Trabzon Akçaabat'ta herkes Hakan'dan şüpheleniyordu...

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Müge Anlı'da yaşanan son gelişmeler neler? Adem Kara cinayeti ile ilgili neler anlatıldı! (21 Şubat 2019) Müge Anlı son bölüm tek parça izle!
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