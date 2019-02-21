Müge Anlı'da yaşanan son gelişmeler neler? Adem Kara cinayeti ile ilgili neler anlatıldı! (21 Şubat 2019) Müge Anlı son bölüm tek parça izle!

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM (21 ŞUBAT 2019)

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ADEM KARA'YI KİMLER ÖLDÜRDÜ?

Dört farklı isim bir cenaze... Müge Anlı'nın bulduğu kardeşler, cenazeyi Adana'da toprağa verdiler! Adem Kara'yı kim ya da kimler öldürdü? İsmail Kara: Müge Anlı'ya konuştu: Trabzon Akçaabat'ta herkes Hakan'dan şüpheleniyordu...