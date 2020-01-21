Zalim İstanbul 28. Bölüm (27 Ocak 2020 Pazartesi) Şoke eden görüntüler ortaya çıkıyor!
Zalim İstanbul isimli dizinin 27 Ocak 2020 Pazartesi yayınlanacak 28. Bölüm fragmanında ortaya çıkan şok görüntüler aileyi sarsacak.
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