Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm tamamı tek parça olarak tıkla izle!

Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm tamamı yayınlandı. Çarşamba akşamları saat 20:00'da ekranlara gelen heyecan dolu Sen Anlat Karadeniz dizisi ilgiyle takip ediliyor. Nefes kesen sahneleriyle ekranlarda yerini alan dizi Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm (SAK) tamamını buradan izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır.

Sevdaya söz geçmiyor

Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur.

Tahir, Vedat'ın babasını öğrendi

Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.