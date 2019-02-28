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Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm tamamı tek parça olarak tıkla izle!

Sen Anlat Karadeniz 42. son bölümü yayınlandı. Atv’nin en çok izlenen dizisi dün akşam nefes kesen yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizinin yeni bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Aksiyon ve dram dolu sahneleriyle Çarşamba akşamları evlerinize konuk olan Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümünde neler oldu? Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen dizide Yiğit, Tahir’in peşinden koşarken Vedat’ın kucağına düştü. Sen Anlat Karadeniz 42. Son bölümün tamamını buradan tek parça olarak hemen izleyebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm tamamı yayınlandı. Çarşamba akşamları saat 20:00'da ekranlara gelen heyecan dolu Sen Anlat Karadeniz dizisi ilgiyle takip ediliyor. Nefes kesen sahneleriyle ekranlarda yerini alan dizi Sen Anlat Karadeniz 42. Bölüm (SAK) tamamını buradan izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜM TAMAMI İZLE!

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır.

Sevdaya söz geçmiyor

Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur.

Tahir, Vedat'ın babasını öğrendi

Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.

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Sen Anlat Karadeniz 42. son bölüm tamamı tek parça olarak tıkla izle!
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