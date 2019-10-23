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Rasulayn'ın göbeğine Türk Bayrağı asıldı

23.10.2019 | 18:12

Barış Pınarı Harekatı ile PYD/PKK'lı teröristlerden temizlenen Rasulayn'ın göbeğine Türk Bayrağı asıldı. Tuzaklanan çok sayıda patlayıcı nedeniyle arama, tarama ve imha çalışmalarının sürdüğü kentte, ABD tarafından teröristlere verilen zırhlı araçlar da İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Barış pınarı harekatı teröristlerden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentinde teröristlerin sözde karargah olarak kullandığı belediye binasına dev Türk bayrağı asıldı. Başta belediye binası olmak üzere kent merkezinin güvenlik kameraları donatıldığı görülürken, teröristlerin şehir merkezi ve kritik noktaların bu kameralarla gözetledikleri belirlendi.. Ayrıca teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (MSO) birlikte başladığı Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki gelişmeleri de bu kameralar yardımıyla izlediği tahmin ediliyor. Şehrin bir çok bölgesinde tuzaklanmış çok sayına patlayıcıya rastlanılması nedeniyle kentte arama, tarama ve imha çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yapılacak saldırılara ve patlayıcı tuzaklarına karşı kentte güvenli hatlar oluşturulurken, TSK tarafından eğitilen SMO birlikleri yine TSK unsurları ile birlikte nöbet tutarak, oluşturulan bölgelerde güvenliği sağlıyor.

ABD'NİN VERDİĞİ ZIRHLI ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ
TSK'NIN özel donanımlı zırhlı araçlarla devriye attığı ve intikalde bulunduğu bölgede, gerçekleştirilen intikal ve devriyeler esnasında yoğun güvenlik önlemlerini alındığı gözlemlendi.

Türk sağlık ekipleri olumsuz durumlara karşı tam donanımlı bir şekilde hazır bekletildiği Rasulayn'da ABD'nin terör örgütüne verdiği zırhlı araçlar da İHA ekibi tarafından görüntülendi.Araçların üzerinde terör örgütünün ismini simgeleyen yazılar da dikkat çekti.

Ayrıca teröristlere ait mevzilerin yerle bir edildiği ve binaların ise sapasağlam ayakta olduğu görüldü.

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