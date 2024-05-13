12 yaşındaki Berat, düştüğü sulama havuzunda öldü

Bismil ilçesine bağlı Esentepe mahallesinde yaşayan Berat Bulut, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan ailesi, zihinsel engelli olduğu belirtilen çocuklarını aramaya başladı. Talihsiz çocuk arandığı sırada çevredekiler tarafından yapımı süren havuzda hareketsiz bir kişiyi gördü. Yağmur suları nedeniyle dolan ve tarla sulama amacıyla yapımı devam eden havuzdaki kişinin Berat Bulut olduğu belirlendi.

Çocuklarının cansız bedenini gören aile sinir krizleri geçirirken, olayın 112 Acil Servis'e bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde talihsiz Berat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Berat Bulut'un cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsinin ardından talihsiz çocuk ailesi tarafından gözyaşları arasında Bismil Esentepe mahallesinde toprağa verildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.