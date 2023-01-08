14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç karşı sokağa uçtu: 2 yaralı

"KAZANIN SESİNI DUYDUM, KOŞARAK GELDİM"



Kazayı görüp yardıma koşan Mehmet Ali Çelik, "Kazanın sesini duydum, dumanın çıktığını gördüm, koşarak geldim. Geldiğimde bir arkadaşımız buradaydı. Kullanan kişi çocuk gördüğüm kadarıyla. Yanındaki büyük birisiydi. Kapıyı açmaya çalıştık, içeriden kilitlenmişti. Kapıyı açtık, o sırada da itfaiye ekipleri geldi" dedi.



Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.