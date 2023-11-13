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Giriş Tarihi: 14.11.2023

14 yaşındaki çocuk otomobille 5 yaşındaki çocuğu ezdi

14 yaşındaki çocuk otomobille 5 yaşındaki çocuğu ezdi
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hüseyin P.'nin (14) kullandığı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A.'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobili kullanan çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı, Mehmet Erdem A.'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otomobil çekiciyle bölgeden kaldırılırken Hüseyin P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ayşenur ERDOĞDU

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14 yaşındaki çocuk otomobille 5 yaşındaki çocuğu ezdi
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