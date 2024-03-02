142 yıllık tarih depodan çıktı

1882 yılında, Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle Bolu'nun Gerede ilçesinde yaptırılan ve 142 yıllık tarihiyle büyük ilgi çeken saat kulesinin orijinal parçası depoda paslanmış halde bulundu. Parça, saat ustası Recep Gürgen tarafından onarılacak ve 2 ay içinde monte edilecek. Gürgen, "Bu türden meslekler aslında aile meslekleridir. Bütün aile buna yönelmez. Kabiliyet meselesidir. Ailemizden de 5-6 kişi var şu anda saatlerle ilgilenen. İhtiyaç duyulduğunda sana müracaat edilen bir meslektir" dedi.Bolu'nun Gerede ilçesinde Gerede Saat Kulesi'nde tamamlanan restorasyonun ardından saat mekanizması için kendisiyle iletişime geçildiğini anlatan Gürgen, 12 metre yüksekliğinde, çam ahşaptan kare prizma gövdeye sahip saat kulesinin 1882 yılında Sultan 2. Abdülhamid'in fermanıyla Gerede Cumhuriyet Meydanı'na dikildiğini aktardı. 2014 Şubat'ında kulenin iki yanına Gerede Belediyesi tarafından LED aydınlatmalı kadran yerleştirilip saatin çalışır hale getirildiğini söyleyen Gürgen, restorasyon sonrasında mekanizmanın izine ulaşılamadığını belirtti.Gürgen, 10 yıldır aranan mekanizmanın Gerede Belediyesi'nin girişimiyle bir depoda paslanmış halde bulunduğunu ve belediyeyle iletişime geçip, kulede bir çan sistemi olduğunu söylediğini kaydetti. Gürgen, "Kuleyi restore ettik, içinde bir çan var. 'Bu ne işe yarıyor?' diye sordular. Ben de bir çalar saat olduğunu anlattım. Ancak saat yerinde yoktu. 'Saat nerede?' dedim. Baktım elektrikli çalışan bir sistem var. İşin üzerine gittim. Birini getirdiler ve o da 'Sakın ben bunu hurdacıya vermiş olmayayım' dedi. 'Depoya gidelim' dedi. Gittik. Sökülen park ve bahçe malzemeleri, direkler vardı. Baktım ki saat orada duruyor. Çürümüş. O haliyle bulunca bile çok sevindim. Şimdi onu kurtaracağım" diye konuştu.Gerede Belediyesi yetkilileri, Gerede Saat Kulesi'nin ahşap ve taş kısımlarıyla ilgili iyileştirme çalışmaları yaptıklarını ve saatin ilk dönemlerinde var olan mekanizmasının da bulunup 1-2 ay içerisinde yerine takılarak çalışır hale getirileceğini açıkladı.