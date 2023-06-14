‘15 Temmuz’da şehit olamadığı için ağlamış’

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki dinamit mikser atölyesinde meydana gelen patlamada şehit olan 5 işçiden Ahmet Ünal'ın (32) 15 Temmuz darbe girişimine karşı direndiği ortaya çıktı. Önceki gün toprağa verilen Ünal'ın babası Nejat Ünal (59), "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 'Baba ben şehit olmak istiyorum' diye gitti, ama şehit olamadı. Eve geldi 'Baba ben şehit olamadım. Yanımdan geçen arkadaşların hepsi şehit oldu, bana kurşun isabet etmedi' diye ağladı. Demek ki nasip burayaymış, burada şehit oldu" dedi. DHA