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Giriş Tarihi: 13.5.2024 16:55

15 yaşındaki Pelin Baz'ın acı sonu: Fotoğraf çekmek isterken...

Batman'da 15 yaşındaki Pelin Baz, su kenarında fotoğraf çekmek istediği sırada dengesini kaybetti. Suya düşen genç kız, hayatını kaybetti.

İHA
15 yaşındaki Pelin Baz’ın acı sonu: Fotoğraf çekmek isterken...

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki Pisyar Çayı'na giden Pelin Baz (15), kıyıdaki kayanın üstüne çıkıp fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan Baz, Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Pelin Baz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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15 yaşındaki Pelin Baz'ın acı sonu: Fotoğraf çekmek isterken...
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