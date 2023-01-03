15 yıldır dinmeyen acı…

Terör örgütü PKK'nın 15 yıl önce askeri araca yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırısı sonucu şehit olan 6'sı öğrenci 7 kişi için olay yaşandığı dershane önünde anma töreni yapıldı. Törene şehitlerin yakınlarının yanı sıra öğrenciler ile saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'da katıldı.

"OĞLUM DOKTOR OLACAKTI"

Patlamada oğlu Engin Taşkaya'yı kaybeden anne Felek Taşkaya, Fen Lisesi öğrencisi oğlunun doktor olmak istediğini belirterek, terör örgütü Engin'i hayalleri ile birlikte toprağa gömdüğünü söyledi. Acısının 15 yıldır dinmediğini ifade eden anne Taşkaya, "Oğlumu benden alanlara devlet gereken cezayı verdi, veriyor. Bizim yüreğimizi yakanları Allah'ta yaksın" diye konuştu. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise, "Ülkemizin ve milletimizin huzurunu bozmak isteyenlerle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

"BENİ AYAKTA TUTAN DAVAM OLDU"

Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise şöyle dedi: "Benim bir davam, meselem ve derdim var. Ben bir şehit annesi olarak evladımı toprağa verdikten sonra bu dünyadan hiç tat alamadım. Her güne büyük ıstıraplarla uyandım. Beni ayakta tutan davam oldu. İşte buradan ses verelim diyorum. Tıpkı Diyarbakır anneleri ve Diyarbakır babaları gibi Van'da, Hakkâri'de, Şırnak'ta, İzmir'de, Berlin'de ve Diyarbakır'da terör örgütünün elinden çocuğunu kurtarmak isteyen ailelerin çok kıymetli eylemlerini alkışlıyorum.

Yıllardır bu bölgede sözde siyaset yapanların garip gurebanın çocuğunu kullanarak PKK'ya nasıl uşaklık yaptıklarına hep beraber şahitlik ediyoruz. Emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütüne ve destekçilerine bir Diyarbakırlı ve Diyarbakır olarak karşı durmalıyız." Törenin sonunda, öğrenciler ve şehit yakınları ile anmaya katılanlar şehitler için kırmızı karanfil bıraktı.