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Giriş Tarihi: 27.3.2022

1560 km yol katettiler şehit polisin okuluna kütüphane açtılar

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1560 km yol katettiler şehit polisin okuluna kütüphane açtılar
Ahmet Selim Pozan, 6 yıl önce 2 arkadaşı ile birlikte 'Kütüphanesiz okul kalmasın' projesini başlattı. Bugüne kadar şehitlerin adının verildiği 19 kütüphane açılışını gerçekleştiren Pozan, son olarak 1993'te Batman Sason'da teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan özel harekât polisi İshak Çelik'in adının verildiği Erzurum'daki kütüphanenin açılışını yaptı. Pozan, açılış öncesi son eksikleri tamamlamak için geçtiğimiz hafta arkadaşı Sibel Memiş ile birlikte yollara düştü. Projeye farkındalık yaratmak için İzmir'den otostop çekerek bin 560 kilometre yol giden iki arkadaş, Erzurum'un Pasinler ilçesine ulaştı. Şehit Çelik'in de okuduğu Pasinler Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphane, şehidin ailesi ile il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla öğrencilerin hizmetine açıldı. Pozan, "Çok şükür uzun süredir uğraştığımız şehit kütüphanesi projelerimize bir yenisini daha ekledik. Sosyal medyadan yol boyunca gittiğimiz yerleri paylaşarak kütüphane için kitap yardımı topladık. Otostop çekerek Erzurumlu şehidimizin memleketine ulaştık ve kütüphanemizin açılışını gerçekleştirdik. Hem biz hem de şehidimizin ailesi çok mutlu oldu. Şehitler için bin 500 değil 3 bin kilometre de olsa yine gideriz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" dedi.

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1560 km yol katettiler şehit polisin okuluna kütüphane açtılar
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