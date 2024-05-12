18 milyon 500 bin liralık sahte fiş ele geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisi, Büyükçekmece'deki benzin istasyonlarında çalışanların da aralarında olduğu, sahte akaryakıt fişi üren ve komisyon karşılığı kâr elde ederek vergi kaçıran şebekeye operasyon düzenledi. Eş zamanlı 3 adrese gerçekleştirilen operasyonla çete çökertildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çete üyeleri tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Yapılan aramalarda 6 adet slip basma cihazı ve bunlara bağlı bilgisayarlar, 6 bin 200 adet yaklaşık 18 milyon 500 bin lira tutarında basılmış sahte fiş ve 400 adet basılmamış slip fiş rulosu ele geçirildi. Şüphelilerin, uzun süre boyunca benzin istasyonlarında çalışarak çevre ve teknik bilgi edindikleri ortaya çıktı. Ayrıca kestikleri naylon faturalardan yüzde 1 komisyon alarak toplamda 90 milyon liralık kazanç elde edildiği belirlendi.