19 yaşındaki genç ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

Kocaeli Kandıra İlçesi Karaağaç sakinlerinden olan ve İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesinde ikamet eden, esnaflık yapan Samet ve Semra Sıbıç çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olan İlker Yasin Sıbıç (19), iddialara göre ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücünün hız ve dikkatsizliği sonucu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.
KURTARILAMADI
İddiaya göre Sultanbeyli-Hasanpaşa mevkiinde müşteriye siparişini götürmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan Sıbıç'a kırmızı ışık ihlali yapan T.A (17) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yere savrulan Sıbıç, kafasından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Sıbıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
KANDIRA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Sıbıç'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Marmara Üniversitesi Makine Bölümü 1. Sınıf öğrencisi olan Yasin Sıbıç'ın acı haberi akraba ve sevenlerini yasa boğdu. Sıbıç'ın cenazesi Kandıra Karaağaç Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.