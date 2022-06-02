19 yaşındaki genç ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

KURTARILAMADI

İddiaya göre Sultanbeyli-Hasanpaşa mevkiinde müşteriye siparişini götürmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan Sıbıç'a kırmızı ışık ihlali yapan T.A (17) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yere savrulan Sıbıç, kafasından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Sıbıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.