2 kez müebbet hapsi istendi

Kadıköy'dekı lüks bir restoranda 20 Aralık 2021'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vurulmuş, vurulanlar arasında Susurluk dosyasından hüküm giyen eski Özel Harekât Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan olması dikkat çekmişti. Bandırmalıoğlu ve Aslan'ın öldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturmada Fuat, Ayhan ve Mehmet Çakır ile Engin Abdioğlu'nun 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapsi istenirken diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisleri talep edilmişti.İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Fuat Çakır, "Silahı ilk sıkan Ziya. Ziya ateş ettikten sonra Şahin'in araya girip olayı yatıştırması gerekirken onun da ateş etmesiyle bu olaylar meydana gelmiştir. Görüntülere bakılırsa benim olay yerinden kaçma şansım yoktu. Olay yerinde 59 mermi patlamıştır. Biz sanıklar olarak bu mermilerle yaralandık. Bizim oradan kurtulmamız bir mucizedir. Canımızı kurtarmak için kendimizi savunduk. Ben eğer o gün alacak tahsilatı yapacak olsaydım kendi ofisimde yapardım" dedi.