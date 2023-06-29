200 metreden denize düşüp öldü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü ile uçuş yapan Necip Ferhat Yayla, paraşütün iplerinin dolaşması nedeniyle 200 metre yükseklikten denize düştü. Haztaneye kaldırılan Yayla, kurtarılamadı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Uçmakdere mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Kurumu'na (THK) ait eğitmen belgesi bulunan Yayla, Uçmakdere'den paraşütü ile havalandı. Marmara Denizi üzerinde bir süre uçuş yapan Yayla, paraşütünün iplerinin dolaşması sonucu yaklaşık 200 metre yükseklikten denize düştü. Olayı gören balıkçılar, kıyıdan 30 metre açığa düşen Yayla'yı baygın halde tekne ile sudan çıkarıp sahile getirdi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yayla, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yayla'nın bir süre önce sosyal medya hesabından 'Düşle ama düşme' paylaşımı yaptığı dikkat çekti.