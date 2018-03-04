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'den son dakika uyarısı! 'da dolu yağışı başladı!

bugün nasıl olacak? sorusu vatandaşların yanıt aradığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. lular bu Pazar günü sağanak yağışlı bir havaya uyandı. İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü. Dün özellikle öğleden sonra İstanbul'da seyreden güneşli hava etkisini dün geceden itibaren yağmurlu havaya bıraktı, bugün de İstanbul'da kapalı bir hava söz konusu olurken hava sıcaklığı ise 14 derece. Geçen hafta kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da vatandaşlar; İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun yanıtı da araştırmaya başladı. İstanbullular için bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Orhan Şen; sosyal medyadan yaptığı açıklamada yağmurun 4 gün süreceğini belirtti. 4 Mart hava durumu nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının cevapları ve il il bölge bölge hava durumu raporları haberimizde...

Giriş Tarihi: 4.3.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 4.3.2018 11:17
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da dolu yağışı başladı!

'da nasıl olacak? İstanbu'da kuvvetli yağmur ve dolu yağışı başladı! Özellikle Ocak ve Şubat aylarında İstanbul'da kış ayının tam olarak etkisini göstermemesi üzerine vatandaşlar, büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyordu. Kar yağışının etkisini gösterdiği geçen hafta; öğrenciler ve velileri de okullar ne zaman tatil olacak? sorularına yanıt aramıştı. İstanbul'da yarın hafif sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek hava sıcaklığı da 10 dereceye kadar düşecek. İl il bölge bölge hava durumu raporları sabah.com.tr'de...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da dolu yağışı başladı!
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