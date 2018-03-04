Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da dolu yağışı başladı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbu'da kuvvetli yağmur ve dolu yağışı başladı! Özellikle Ocak ve Şubat aylarında İstanbul'da kış ayının tam olarak etkisini göstermemesi üzerine vatandaşlar, büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyordu. Kar yağışının etkisini gösterdiği geçen hafta; öğrenciler ve velileri de okullar ne zaman tatil olacak? sorularına yanıt aramıştı. İstanbul'da yarın hafif sağanak yağışlı hava etkisini gösterecek hava sıcaklığı da 10 dereceye kadar düşecek. İl il bölge bölge hava durumu raporları sabah.com.tr'de...

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