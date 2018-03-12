Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin üç araca çarpması sonucu 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 42 FY 065 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Otogar Alt Geçidi'nde, aynı yönde seyreden Yusuf Işık yönetimindeki 42 FGM 67 plakalı otomobille çarpıştı.

Karşı şeride geçen otomobil, Şükrü Ağralı'nın kullandığı 42 ALH 32 plakalı kamyonet ile Oğuzhan Şahin idaresindeki 42 AJZ 56 plakalı polis aracına çarptı.

Kazada polis memurları Oğuzhan Şahin, Salih Özgeriç ve Şeref Akyol ile Ahmet K, Yusuf Işık, Şükrü Ağralı ve Mehmet Ağralı yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrolde 42 FY 065 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K'nin 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan alt geçit, polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında trafiğe yeniden açıldı.