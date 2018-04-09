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Son dakika: 'da kutlamasından dönen çift trafik sında hayatlarını kaybetti

'nın Kahramann ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada, kutlamasından dönen Güven (37) ve (26) çifti, yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 15:16
Son dakika: Ankara'da doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında hayatlarını kaybetti

, dün gece saatlerinde, ilçeye bağlı Aydın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. , olan eşi ile yemeğe çıktı. Çift, yemeğin ardından evlerine dönmek üzere yola çıktı. Güven Kubat'ın kullandığı 06 BH 9984 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Remzi İnce yönetimindeki 06 DSU 12 plakalı kamyonla çarpıştı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada otomobil sürücüsü Güven Kubat, ağır yaralanırken, eşi Aylin Kubat olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Güven Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlçenin tanınmış ailelerinden Kubat çiftinin 6 yaşında çocukları olduğu öğrenildi.

Güven ve Aylin Kubat'ın cenazeleri, Çimşit Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Son dakika: Ankara'da doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında hayatlarını kaybetti
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