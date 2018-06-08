Canlı yayında dehşete düşüren öz amca itirafı!

Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Safiye'nin annesi bugün Esra Erol'da bulundu.

Dün Esra Erol'da programında, hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu. "Ben size herşeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

Osman Çolakoğlundan bugün kan donduran itiraf geldi.

13 yaşındaki öz yeğenine 1 yıl boyunca tecavüz eden amca canlı yayında Esra Erol'un sorularına cevap verdi! ŞOKE EDEN SÖZLER

Osman Çolaoğlu "Herkes yeğenini sever, şefkati vardır, sevgisi vardır. Ben amcası olarak yeğenimi severim, yeğenimi okşarım ama cinsel istismar diye birşey yok" dedi.

Osman Çolakoğlu'nun bu sözlerinin ardından sosyal medya da, Bu kadarına da pes şeklinde yorumlar paylaşıldı.