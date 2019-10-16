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kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 başvuruları nasıl yapılacak?

kabin memuru alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. 700 yeni kadın kabin memurunu işe alacak olan Türk Hava Yolları'nın yayınladığı ilana göre başvuruları Türk Hava Yolları kariyer sayfası üzerinden alınacak. Türk Hava Yolları'nda görev almak isteyen binlerce aday konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Giriş Tarihi: 16.10.2019 12:32
THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 THY kabin memuru alımı başvuruları nasıl yapılacak?

bünyesinde kabin memuru olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği kabin memuru alımı başvuruları yoğun ilgi görmekte. 700 yeni kadın kabin memurunun alınacağı haberini resmi sitesi üzerinden duyuran Türk Hava Yolları başvuru şartlarını da açıkladı. Kabin memuru adaylarının bazılarının genel şartlar ile sağlık ve fiziki koşulları uygun olmaları gerekiyor. Peki; başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı başvuruları nasıl yapılacak?

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI! THY KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk Hava Yolları bünyesinde çalıştırılmak üzere THY kabin memuru alımları başladı. Haberimizin devamından; THY kabin memuru alımı başvuru şartlarına ve başvuruların nasıl yapılacağına ulaşabilirsiniz.

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THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 THY kabin memuru alımı başvuruları nasıl yapılacak?
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