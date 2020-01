2020 yıllık burç yorumları: 2020’de burçları ne bekliyor? Tüm burçların 2020 aşk ve iş hayatı

2020 yıllık burç yorumları hakkında bilgi sahibi olup yeni yıla daha dikkatli başlayabilirsiniz. Yeni yılda kariyerinizde, aile ve aşk hayatınızda ne gibi değişikler olacak? Ya da bir değişiklik olacak mı? Sosyal medya kullanıcılarının "Twitburc" olarak tanıdığı Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2020 yıllık burç yorumları size bu soruların cevaplarını verecek. 2020'nin büyük değişikliklere tanıklık edeceğimiz bir yıl olduğunun altını çizen Zeynep Turan'a göre, burçları 2020'de neler bekliyor? İşte yıllık burç yorumları…

2020 OĞLAK BURCU YORUMU

2020 yılı size doğru akacak sevgili Oğlak burcu. Semada yer alan gezegenler sizi işaret ederken yılın en kazançlısı olmanızı da sağlayacak. Hem de her anlamda…. Sizi her anı dolu dolu geçecek bir yıl bekliyor. Yeni yılın ne kadar hızlı, önemli ve devasa olduğunu en başından hissedeceksiniz. Gökyüzün sizi hedef aldığını belirtmek isterim. Ocak ayında şans gezegeniyle iletişim gezegeni kavuşurken, hiç beklemediğiniz şanslar elde edebilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlamanız sizi daha girişken biri haline getirebilir. Yaşam alanınızı değiştirebilir, yeni bir ev satın alabilir hatta ve hatta farklı bir ülkeye taşınma fikrine bile sıcak bakabilirsiniz. Siz her zaman evcimen ve ailenize düşkün biri oldunuz. Ancak karşınıza bu yıl öyle fırsatlar çıkacak ki tüm sevdiklerinizi yanınızda alıp götürebileceksiniz... DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KOVA BURCU YORUMU

2020 yılı hayatınıza güçlü duyguları taşımaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar tatmadığınız duygular tadarken, kendinizi de çok daha güçlenmiş ve hedeflere odaklanmış bulacaksınız. Yaşadığınız tüm sıkıntıları bu yıl arkanızda bırakacaksınız. Gönlünüz feraha kavuşuyor. Bu durumu hayatınızın her alanında hissedeceksiniz. Kariyerinizden aşk hayatınıza, aile yaşamınıza kadar güzel duygular taşıyacaksınız. Hayatı daha az sorgularken, büyük çıkışlar yaptığınız konuları gözünüzde büyütmemeye başlayabilirsiniz… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 BALIK BURCU YORUMU

2020 yılı yaşamınıza yeni bir soluk katacak! Eski sizden eser kalmayacak. Artık yepyeni bir siz olarak 2020 yılını yaşayacaksınız. Hayatın yorucu ve karmaşıklığı içinde kendinize zaman ayıracak ve yeniş izden çok hoşlanacaksınız. Karmaşık duygularınızdan ve içinizi daraltan sorunlardan arınmaya hazırlanın. Gökyüzü, sizi tüm olumsuzluklardan azat edecek günleri barındırıyor. Yılın ilk aylarından itibaren yaşanacak somut gelişmelerle hayatınızın başka bir yöne doğru ilerlediğini hissedebilirsiniz. Çevrenize karşı daha dikkatli ve gözlemci bir pozisyona geçebilirsiniz. Şimdiye kadar size kimlerin destek olup kimlerin yolunuza taş koyduğunu fark edebileceksiniz. Bu durum da aslında yollarınızın açılmasına neden olacak… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 KOÇ BURCU YORUMU

Yeni yılın ilk 10 günlük evresinde aşktan bahseden gökyüzünün size büyük sürprizleri olacak. Son yıllarda yaşadığınız ilişkiler yüzünden hayata karşı inancınızı kaybettiyseniz sıkı durun çünkü Ay, kendi yönettiği burçta tutulurken hayata bakış açınızı değiştirmeye başlayacak. Özellikle 1984-1998 yılları arasında doğmuş bir Koç burcuysanız, hayallerinizi temsil eden gezegen siz dünyaya geldiğinizde Oğlak burcundaydı. Bu da bol tutulmalı bu yılda hayatın sizin için dönüşümlere akacağı anlamına geliyor… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 BOĞA BURCU YORUMU

2020 yılının geçmiş yıllara göre daha net ve daha kararlı geçeceğini kalben hisseden burçlar arasında geliyorsunuz. Her ne kadar yeni yıl fikrine bu yıl geç alışmış olsanız da bu yıl geride bıraktığınız yıllara göre daha keskin ve ciddi kararlar alacağınızı iyi biliyorsunuz. Belirsizliklerle dolu 2019 yılı kararsızlığınızla birleşince bir oraya bir buraya savrulmuş gibi hissettiniz kendinizi. Kimi zaman karar almakta zorlandınız kimi zaman ise aldığınız kararlardan şüpheye düştünüz. 2019 yılının temelinde sizin için arada kalmak, belirsizlik var. Şimdi ise her şey tam tersine dönüyor. Artık işlerin sizin için çok değiştiğini biliyorsunuz. 2020 yılında harika denilecek girişimlerde bulunurken, eskisine göre daha kararlı davranacaksınız... DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 İKİZLER BURCU YORUMU

Sizin için oldukça aykırı geçecek bir yıla giriyorsunuz. 2020 yılının esintileri hayatınıza büyük dokunuşlarda bulunmak istiyor! Yapmak istediğiniz her ne varsa artık içinizde ukde kalsın istemeyeceksiniz. Evet, gözünüz hiçbir zaman çok yükseklerde olmadı ancak verdiğiniz emekleri düşününce en iyisini hak ettiğinizi de en iyi siz biliyorsunuz. Bu doğrultuda 2020 yılının çabalarınızın karşılığını alacağınız gelişmeleri barındırdığını fark edebilirsiniz… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YENGEÇ BURCU YORUMU

Belirsizliklere elveda diyeceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Her zamankinden daha kararlı ve daha açık sözlü davranacağınız 2020 yılına kucak açın. Geçmiş kırgınlıklarınızı arkanızda bırakacağınız, yeniden doğmuş gibi yaşayacağınız yeni bir yıl yaşayacaksınız. Yeni yıla geçmişi geçmişte bırak mottosuyla giriş yapacaksınız. Çünkü sizi yaralayan en büyük olayların geçmişten kaynaklandığını artık çok iyi biliyorsunuz… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 ASLAN BURCU YORUMU

2019 yılını kapatmaya günler kala, aklınızda hala geçmişe dair konular olabilir. Son 6 aydır sizin için her şey oldukça ağır geçti. İçiniz rahat olsun çünkü artık kalbiniz tuzaklardan kurtuluyor. Zorlu günleri geride bırakmaya hazır olun! 2020 yılı huzurlu, sakin, fırsatlarla dolu günleri vadediyor. Güçlü, cesaret dolu, gösterişli bir yıl sizi bekliyor. Gök kubbe, sakin olun, kendinize odaklanın ve harekete geçin mesajı veriyor. Mücadele etmekten asla vazgeçmeyen yanınızla 2020 yılına daha sıkı sarılacaksınız. Duygusal iniş çıkışlarınızı kontrol ederken, geçmişe dair duyduğunuz şüphelerin sizi daha fazla yormasına izin vermeyeceksiniz… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 BAŞAK BURCU YORUMU

Yepyeni başlangıçlara imza atacağınız bir yıl sizi bekliyor. Geçtiğimiz birkaç ay her ne kadar sizin için koşturmayla geçmiş olsa da mükâfatını da aldınız. Çalışkan ve pratik yanınız size maddi manevi birçok şey kazandırdı. Önünüze çıkan engelleri arkanızda bırakacağınız yeni bir yıl başlarken sizin içinde fırsatlar sunacak. 2020 yılına giriş yaparken hedeflerinizi büyüteceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Detaylardan güç bulan biri olarak, yapacağınız uzun vadeli planlar kendinize yeni yollar çizmenizi de sağlayabilir. 2020 yılının ilk aylarından itibaren sorumluluklarınız artsa da toparlayıcı yanınızla birçok konunun üstesinden gelebileceksiniz… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 TERAZİ BURCU YORUMU

Omzunuzdaki yüklerden kurtulmaya başlayacaksınız. Mucizelerle dolu 2020 yılına kendinizden emin gireceksiniz. Geriye dönüp baktığınızda ne kadar yol kat ettiğinizi, kendinizle gurur duymanız gerektiğini fark edeceksiniz. Güçlü duruşunuzdan ödün vermeyen biri olarak inancınızı asla kaybetmediniz. 2020 yılı sizi mükafatlandıracak günleri barındırıyor. Hayatı akışına bırakmaya çalışacak, sürekli başkalarını düşünmeyi geride bırakabileceksiniz… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 AKREP BURCU YORUMU

Sizi sarıp sarmalayacak, kalbinizin kırıklarını tamir edecek, sil baştan başlayacağınız 2020 yılına merhaba deyin. 2020 yılı ilginç günleri barındırırken, hayatınızı revize edebileceğiniz fırsatları da beraberinde getirecek. Ve siz bu fırsatları değerlendirme konusunda eskisi gibi tereddütte kalmayacaksınız. Şaşırtıcı haberler, ummadığınız kişilerin hayatındaki aksiyonlar yeni yılın ne kadar güçlü geçeceğini en başından hissettirebilir. Yeni yılda geride hiçbir sorun kalmasın isteyeceksiniz. Çözümsüz kalan tüm sorunları titizlikle ele alacak ve bir şekilde hayatınızdan çıkaracaksınız… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YAY BURCU YORUMU

2020 yılının büyüleyici havasına hazır mısınız? Kalbinizi ısıtacak, geçmişin üzerine bir sünger çekecek, içinizi rahatlatacak bir yıl sizi bekliyor. Gök kubbedeki hareketlilik, büyük dönüşümleri de beraberinde getirecek. Etrafınızdaki birçok kişi yönetilmesi kolay olmayan günlerden geçse de yeni yıl size çok iyi gelecek. Son aylarda başınıza gelenlerin sizi aslında iyi bir noktaya taşıdığını fark edebilirsiniz. Sizi siz yapan detaylarla daha da olgunlaşacak ve hayatınıza yepyeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. 2020 yılında bilgilerinize bilgi, tecrübelerinize tecrübe ekleyeceksiniz… DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ