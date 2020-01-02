Zeynep Turan ile 2020 Oğlak burcu yıllık yorumu: Oğlak burcunu 2020'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Oğlak burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Oğlak burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Oğlak burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

OĞLAK BURCU 2020 YILLIK YORUMU

AŞK ★★★★

PARA ★★★★★

SAĞLIK★★★★

2020 yılı size doğru akacak sevgili Oğlak burcu. Semada yer alan gezegenler sizi işaret ederken yılın en kazançlısı olmanızı da sağlayacak. Hem de her anlamda…. Sizi her anı dolu dolu geçecek bir yıl bekliyor. Yeni yılın ne kadar hızlı, önemli ve devasa olduğunu en başından hissedeceksiniz. Gökyüzün sizi hedef aldığını belirtmek isterim. Ocak ayında şans gezegeniyle iletişim gezegeni kavuşurken, hiç beklemediğiniz şanslar elde edebilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlamanız sizi daha girişken biri haline getirebilir. Yaşam alanınızı değiştirebilir, yeni bir ev satın alabilir hatta ve hatta farklı bir ülkeye taşınma fikrine bile sıcak bakabilirsiniz. Siz her zaman evcimen ve ailenize düşkün biri oldunuz. Ancak karşınıza bu yıl öyle fırsatlar çıkacak ki tüm sevdiklerinizi yanınızda alıp götürebileceksiniz.

Yılın ilk aylarında talih sizin için dönüyor!

Aldığınız her karar, attığınız her adım, girdiğiniz her çevre uzun vadeli değişimlerin haberciliğini de yapacak. İşin özünde olmazları olduran bir yıl! Asla dediğiniz, umutsuz olduğunuz konularda düğümler birer birer açılacak. Mart ayında Satürn, kendini iyi hissettiği burçta yerini alırken sizin de gücünüze güç katacak. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıldır uğraştığınız konular sonuca bağlanabilir. Miras ya da hukuki bir davanız varsa bu süreçte nihai karara bağlanabilir. Maddi kazançlarınızda artış olan bir yıl yaşarken, disiplinli ve çalışkan yönünüz sizi daha da hırslandıracak. Eğer kurumsal bir yerde çalışıyorsanız terfi almanız sizi şaşırtmasın.

Gezegenler sizi destekliyor.

Seyahatleriniz artarken, iş alanınızı, sektörünüzü değiştirebilirsiniz. Ekonomik olarak atacağınız adımlar büyük kazançları da beraberinde getirebilir. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız, bir yakınızla ya arkadaşınızla ortaklı bir iş girişiminde bulunabilirsiniz. Özellikle teknoloji alanında yapacağını yatırımlar sizi fazlasıyla mutlu edebilir. Evli bir Oğlak burcuysanız eşinizin size olan desteği daha da umutlanmanıza sebep olacak. Çocukları olan bir Oğlak burcuysanız 2020 yılında onlar için de farklı planlamalar yapacaksınız. Yurtdışı eğitimi, farklı kurslar ilk hedefleriniz arasında yerini alacak.

Kalbinize söz geçirmek zor olacak.

2020 yılının temmuz ayında yaşanacak tutulma maddi konuları daha da gündeme almanıza neden olabilir. Bu süreçte sizden maddi destek vermenizi ya da kefil, aracı olmanızı isteyenler olabilir. Miras, hisse gibi konularda hakkınızı almak isteyeceksiniz. 2020 yılı aynı zamanda kalbinize kolay kolay söz geçiremeyeceğiniz bir yıl olacak. İlişkisi olmayan bir Oğlak burcuysanız, aradığınız aşkı bulabilirsiniz. Kalbiniz aşkla dolarken ilişkiniz hızlı başlayabilir ve hatta kendinizi birden evlilik konuşmaları içinde bulabilirsiniz. Evli bir Oğlak burcuysanız, eşiniz çok istediğiniz arabayı alarak size büyük bir sürpriz yapabilir. Birbirinize daha da yakınlaşacağınız, aşkınızın tazeleneceği bir sürece adım atacaksınız.

Sizin için eğlencesi bol bir yıl olacak.

Ekim ayında Venüs kendini iyi hissettiği burca geçiş yaparken sanatsal, kültürel alanlara yöneleceksiniz. Dijital medya, basın gibi alanlarla uğraşıyorsanız kariyerinizde sıçramalar yaşayabilirsiniz. Venüs ilişkilerinize iyi gelecek. Bir küs bir barışık ilerlediğiniz bir ilişkiniz varsa, aranızdaki sorunlar bertaraf olacak. Sevgilinizle çıkacağınız tatil, birbirinize daha çok vakit ayırmanız ilişkinizi daha da aktif hale getirebilir. Eğer ilişkininizi yakın bir tarihte sonlandırdıysanız, 2020 yılının ikinci diliminde eski sevgilinizle yeniden bir araya gelmek isteyebilirsiniz.

2020 yılı her haliyle kalbinize huzur getirecek.

Emeklerinizin karşılığını katbekat alabileceksiniz. Düşünceleriniz esneyecek, yetenekleriniz konuşulacak ve doğrularınızdan ödün vermeyeceksiniz. Sizi büyüten, derinleştiren, yükselten her detayla sıradanlıktan uzaklaşabileceksiniz. Yeni bir döneme girdiğinizi, şansınızın da bahtınızın da güzel kapılara açıldığını göreceksiniz. Adı büyük kendisi daha da büyük 2020 yılı size bu durumu hissettirirken siz de yaşadıkça fark edeceksiniz. Ailenizin büyümesi, kazançlarınızın artması sizi pek çok konuda motive edecek.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 1 Ocak- 31 Ocak tarihleri arası

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 20 Mart- 2 Temmuz tarihleri arası