Zeynep Turan ile 2020 Akrep burcu yıllık yorumu: Akrep burcunu 2020'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Akrep burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Akrep burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Akrep burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

AKREP BURCU 2020 YILLIK YORUMU

AŞK ★★

PARA ★★★★★

SAĞLIK ★★★

Sizi sarıp sarmalayacak, kalbinizin kırıklarını tamir edecek, sil baştan başlayacağınız 2020 yılına merhaba deyin. 2020 yılı ilginç günleri barındırırken, hayatınızı revize edebileceğiniz fırsatları da beraberinde getirecek. Ve siz bu fırsatları değerlendirme konusunda eskisi gibi tereddütte kalmayacaksınız. Şaşırtıcı haberler, ummadığınız kişilerin hayatındaki aksiyonlar yeni yılın ne kadar güçlü geçeceğini en başından hissettirebilir. Yeni yılda geride hiçbir sorun kalmasın isteyeceksiniz. Çözümsüz kalan tüm sorunları titizlikle ele alacak ve bir şekilde hayatınızdan çıkaracaksınız. Hırslı tarafınızı törpüleyerek daha pratik ve öngörülü adımlar atmanız size büyük avantajlar sağlayabilir. Gök kubbe, sizi zaman zaman köşeye sıkıştırsa da asla pes etmeyeceksiniz.

YILIN İLK AYLARINDA ŞANS KAPIYI KIRACAK

Hayatınızın hemen her bölümünde kısmetinizin açıldığını, bereketinizin çoğaldığını fark edebilirsiniz. Özellikle aşk konusunda küskün olan kalbiniz daha yılın ilk aylarında iyileşecek. Olmazı mümkün dediğiniz olaylar ardı ardına yaşanırken siz de kalbinizin sahibi bulabilirsiniz. İş hayatınız ile aşk hayatınız aynı paralelde giderken uzun zamandır hiçbir şey böyle yolunda gitmemişti dahi diyebilirsiniz.

SİZİN İÇİN YOĞUN BİR YIL OLACAK

Mart ayında gökyüzü Satürn-Kova'yı işaret ederken 4. evinizde etkili olacak. Peş peşe alacağınız haberlerin hızına yetişmekte zorlanabilirsiniz ancak merak etmeyin bu döngü sizin için bir hayli yapıcı olacak. Özellikle özel hayatınıza iyileştirici dokunuşlarda bulunabilir. Bir süredir görüşmediğiniz, küs olduğunuz aile bireyleriyle yeniden bir araya gelebilir, barışabilirsiniz. Uzun zamandır evliliğinizin üzerinde kara bulutlar dolaşıyorsa, evliliğinizi kurtaracak çözümler söz konusu. Eşinizle yeni kararlar alabilir, sevgi dolu günlerinize dönüş yapabilirsiniz. İlişkisi olan bir Akrep burcuysanız, sevgilinizin kariyerinde yaşayacağı gelişmeler ilişkinize yeni bir yön verebilir. Özellikle evlilik konusunda daha detaylı konuşmalar yapabilirsiniz. Siz hiç kimseye kolay kolay ısınabilen bir burç değilsiniz. Bu nedenle 2020 yılında sevginizi kazanmayı başaran kişilere çok değer vereceksiniz ve karşılığını da alacaksınız.

YENİ KARARLAR, YENİ UMUTLAR…

2020 yılının temmuz ayındaki tutulmayla iddialı adımlar atabilirsiniz. Önünüzdeki engelleri bir bir aşmaya çalışacaksınız. Özel şirkette çalışan bir Akrep burcuysanız, fikirleriniz ve projelerinizle üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Eğer bir süredir taşınmak için ev arıyorsanız, istediğiniz semtte çok seveceğiniz bir ev bulabilirsiniz. Bu süreçte bilgisayar, telefon, beyaz eşya gibi eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise ilişkileriniz olacak. İş yerinizde, ailenizde ya da sosyal çevrenizde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar kısa süreli çatışmaları da beraberinde getirebilir. Diğer yandan yakın çevrenizde yaşanan yasak ilişkiler gündeme gelebilir. Yakın arkadaşlarınızın size verdikleri sırlardan rahatsız olabilir ve bu yükü taşımak istemeyebilirsiniz. Tabii bu durum birtakım sorunları da beraberinde getirebilir. Ancak siz her zaman ki dik duruşunuzla tüm sorunların üstesinden gelecek ve haklılığınızı da ortaya koyacaksınız.

SEVGİ SİZİN İÇİN HER ŞEY

Venüs, kasım ayında burcunuza geçtiğinde sevginizi daha da göstermek isteyeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Bir taraftan da kendinize odaklanmaya çalışacaksınız. Yarım bıraktığınız projeleriniz varsa tamamlama yoluna gidebilirsiniz. Başarılarınızla adınızdan söz ettireceğiniz 2020 yılında hem maddi hem de manevi olarak yükselişe geçeceksiniz.

2020 YILININ GÜCÜ SİZE ÇOK İYİ GELECEK

Olaylar karşısında daha sakin ve yapıcı olabileceksiniz. Hayatın size kattığı değerleri, büyük tecrübelere dönüştüreceksiniz. Siz 2020 yılında farklı bir sürece girerken ailenizde sizinle beraber değişecek. Meydan okuyan, iddialı tavrınız çevrenizdeki herkesi etkisi altına alacak. Bu zamana kadar sizi yoran herkesi geride bırakacağınız bit yıl yaşarken eskiye dair tek bir kalıntının bile kalmayacağını fark edeceksiniz.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 10 Eylül- 14 Kasım tarihleri arası

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 23 Nisan- 28 Haziran tarihleri arası