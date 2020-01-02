Zeynep Turan ile 2020 Balık burcu yıllık yorumu: Balık burcunu 2020'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Balık burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Balık burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Balık burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

BALIK BURCU 2020 YILLIK YORUMU

AŞK ★★★★★

PARA ★★★

SAĞLIK ★★★★

2020 yılı yaşamınıza yeni bir soluk katacak! Eski sizden eser kalmayacak. Artık yepyeni bir siz olarak 2020 yılını yaşayacaksınız. Hayatın yorucu ve karmaşıklığı içinde kendinize zaman ayıracak ve yeniş izden çok hoşlanacaksınız. Karmaşık duygularınızdan ve içinizi daraltan sorunlardan arınmaya hazırlanın. Gökyüzü, sizi tüm olumsuzluklardan azat edecek günleri barındırıyor. Yılın ilk aylarından itibaren yaşanacak somut gelişmelerle hayatınızın başka bir yöne doğru ilerlediğini hissedebilirsiniz. Çevrenize karşı daha dikkatli ve gözlemci bir pozisyona geçebilirsiniz. Şimdiye kadar size kimlerin destek olup kimlerin yolunuza taş koyduğunu fark edebileceksiniz. Bu durum da aslında yollarınızın açılmasına neden olacak.

Hayatınızın en yapıcı, iyimser, şefkat dolu günlerinden geçeceksiniz.

Samimiyetiniz, içtenliğiniz, vefalı oluşunuz size kalıcı dostluklar kazandırabilir. Manevi değerlerinize sıkı sıkı sarılacaksınız. Özellikle 2020 yılının ilk aylarında bir süredir sorun olarak gördüğünüz kişileri hayatınızdan çıkararak hayatınızın temizliğini yapmaya başlayacaksınız. Sizin için birileriyle yolları ayırma hiçbir zaman kolay olmamıştır. Ancak tekrar hatırlatırım ki siz artık yeni yılda bambaşka biri olacaksınız. Eğer kendinize bu iyi mi olacak yoksa kötü mü olacak diye soruyorsanız. Emin olun sizin için çok iyi olacak. Tazelenmek, yenilenmek ruhunuza iyi gelirken sizi sevenler de bu durumu far edecekler. İş hayatının, arkadaş ortamınızın aranılan ve istenilen kişisi olacaksınız. Bu ün size farklı iş kapıları da açacak. İçinizi ferah tutun sevgili Balık burçları!

Gezegenler sizi işaret ediyor.

Mart ayında Satürn'ün hava burcuna geçişi sizin de 12. evinize sirayet edecek. Acabalarınızdan, keşkelerinizden kurtulmanızı sağlayacak yüzleşmelerden geçebilirsiniz. Doğrularınızdan ödün vermeyişiniz ve adaletli tarafınız özgüveninizi arttıracak. Hukuki konular çözüme kavuşacak. Eğer son 8 yıldır bazı korkular, panikatak gibi duygusal, psikolojik sıkıntılarınız varsa kurtulabilirsiniz. Yılın ikinci yarısından itibaren, özellikle de temmuz ayındaki tutulmaların etkisiyle hayata daha geniş bir pencereden bakabileceksiniz. Yurtdışı seyahatleriniz artabilir. Kariyerinizi toparlama evresine girerken diğer yandan aşk hayatınızda da kendinizi özel hissedeceksiniz. Aşka tövbe etmiş bir Balık burcuysanız, yakın çevrenizden gelecek aşk itirafı sizi bir hayli şaşırtabilir. Kalbinizin sahibinin çok da uzakta olmadığını fark edebilirsiniz. Evlilik hazırlığı içindeyseniz, organizasyon araştırmaları yapabilir, popüler ve çok konuşulacak düğün planları yapabilirsiniz. Evli bir Balık burcuysanız, eşinizle ortak birikimlerinizi yatırıma çevirebilirsiniz. Daha planlı ve programlı hareket edeceksiniz. Eğitim hayatınız devam ediyorsa, akademik alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Bununla birlikte uzmanlık alanınızla ilgili seminer, kitap yazma süreçlerine girişebilirsiniz.

Yaşam alanınızda da büyük değişiklikler yapabilirsiniz.

Sizin için bir şeylerden, alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zor. Ancak 2020 yılı artık öyle olmayacağını söylüyor. Özellikle ir süredir yaşam alanınızı değiştirmek, yeni bir eve çıkmak ya da şehir değiştirmek istiyorsanız yeni yıl size bu fırsatları sunacak. Gezegenlerin seyri yoğun günleri işaret ederken size de şimdi tam zamanı mesajı verecek. Hayatınızın her alanına konfor yaymak isterken doğru hamlelerinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. 2020 yıllı bütünüyle sizi yepyeni başlangıçlara sürükleyecek. Hızlı, yoğun gündemlerden geçerken iyi ki diyeceğiniz kararlar alabilirsiniz. İçsel potansiyelinizi ortaya koyarken sosyal ilişkileriniz de güç kazanacak. Pişmanlıklara yer vermek istemeyişiniz sizi daha temkinli ve ince düşünceli biri yapabilir. 2020 yılı sosyal olarak da oldukça aktif geçecek. Çeşitli organizasyonlar ve davetler ciddi çevrelere girmenizi sağlayabilir. Diğer yandan görüntünüzde dikkat çekici bir tarz yakalayabilirsiniz. Kaybetmekten korkmayacak ve 2020 yılında adeta küllerinizden yeniden doğacaksınız. Gezegenler en büyük destekçiniz olacak, hiç merak etmeyin.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 13 Mayıs- 25 Haziran tarihleri arası

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 26 Şubat- 8 Mart tarihleri arası