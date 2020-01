Zeynep Turan ile 2020 Yay burcu yıllık yorumu: Yay burcunu 2020'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Yay burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Yay burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Yay burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

YAY BURCU 2020 YILLIK YORUMU

AŞK ★★★

PARA ★★★

SAĞLIK★★★★★

2020 yılının büyüleyici havasına hazır mısınız? Kalbinizi ısıtacak, geçmişin üzerine bir sünger çekecek, içinizi rahatlatacak bir yıl sizi bekliyor. Gök kubbedeki hareketlilik, büyük dönüşümleri de beraberinde getirecek. Etrafınızdaki birçok kişi yönetilmesi kolay olmayan günlerden geçse de yeni yıl size çok iyi gelecek. Son aylarda başınıza gelenlerin sizi aslında iyi bir noktaya taşıdığını fark edebilirsiniz. Sizi siz yapan detaylarla daha da olgunlaşacak ve hayatınıza yepyeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. 2020 yılında bilgilerinize bilgi, tecrübelerinize tecrübe ekleyeceksiniz. Araştıran, öğrenen yanınız büyük avantajları da beraberinde getirecek. Bu sayede çeşitli eğitimlere dahil olabilir, birçok çalışmaya öncülük edebilirsiniz.

Kariyerinizde bir yıldız gibi parlayacak ve yöneten siz olacaksınız.

Uzun zamandır iş hayatından uzak kalan bir Yay burcuysanız, 2020 yılı sizi yeni işler konusunda destekleyecek. Özellikle medya üzerine çalışmalarınız varsa bu yılın sonunda kendinizi çok farklı bir yerde görebilirsiniz. Kendinizi iyi hissettikçe özel hayatınız da bir o kadar huzurlu olacak. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Yay burcuysanız ve sevgilinizle henüz evlilik üzerine ciddi bir konuşma gerçekleştirmediyseniz bu yıl fikrinizi değiştirebilirsiniz. İlişkisi olmayan Yay burçları ise eski eşleri ya da sevgilileriyle iletişim kurmak isteyebilirler. Özellikle yarım kaldığını düşündüğünüz konuları tamamlamak isteyebilirsiniz.

Değişim başlasın diyeceksiniz.

Satürn'ün mart ayında Kova burcuna geçecek olması, değişimlerle dolu başlangıçları işaret ediyor. Eğer kreatif, sanatsal bir iş yapmak istiyorsanız galeri açma gibi fikirlere sıcak bakmaya başlayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı bir işiniz varsa, seyahatleriniz artarken alacağınız iş tekliflerini bir kalemde kabul edebilirsiniz. Yıllardır aynı iş yerinde çalışıyorsanız, iş ortamındaki dedikodular sizi bir hayli şaşırtacak. Birbirinin başarısını kıskanıp engellemeye çalışanlar, gizli saklı ilişkiler derken kendi kabuğunuza çekilmeyi daha doğru bulacaksınız. Uzun zamandır hoşlandığınız biri varsa, duygularınızı karşı tarafa açabilirsiniz. Hisleriniz karşılıksız kalmayacak. Evli bir Yay burcuysanız, eşinizin vereceği müjdeli haber ailenize renk katacak. İlişkiniz yoksa eski sevgiliniz sizden bir şans daha isteyebilir.

Kalbinizle aklınız arasında kısa süreli gelgitler yaşayabilirsiniz.

Birkaç yıldır şehir ya da ülke değiştirmeyi planlıyorsanız, 2020 yılının ikinci yarısında harekete geçebilirsiniz. Temmuz ayında yaşanacak tutulma sizi daha risk alan, cesur bir yapıya büründürecek. Sağlamcı yapınızı geride bırakacak ve risk alarak ilerlemeye başlayacaksınız. Bu durum zaman zaman sizi biraz korkutsa da alacağınız sonuçlar sayesinde mutlu olacaksınız. Birikimlerinizi yatırıma çevirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yazlık eviniz varsa, elden çıkarmak isteyebilirsiniz. Yüksek lisans ya da doktora gibi eğitimlerle kendinizi daha da geliştirmeye çalışacaksınız.

Yılın sonlarına doğru hayatımın şansı diyeceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz.

Saygın, prestijli çevrelerde yer alırken, imkanlarınızı da artırmış olacaksınız. Özellikle son birkaç yıldır yarım kalan konularda öne çıkabilirsiniz. Kendi hayatınızı farklı bir boyuta taşırken, başkalarına da faydanız dokunacak. Zorda olan, desteğe ihtiyacı olanlara gücünüz yettiğince yardım edebilirsiniz. Örnek duruşunuzla takdir toplayacaksınız. Siz her zaman iyimser ve toparlayıcı olmaktan yana oldunuz. 2020 yılı size bu yönünüzün mükâfatını verme konusunda fazlasıyla bonkör davranacak. Siz yeter ki inandığınız yolda yürümekten vazgeçmeyin.

2020 yılı hayatınızı baştan uca değiştirirken, bu değişimi kıskananlar da olacak.

Başkalarının düşüncelerini dikkate almayacak ve size kattığı her şey için 2020 yılına teşekkür edeceksiniz. Çünkü geç kaldığınızı düşündüğünüz her şeyi gerçekleştirmek size bir dinginlik verecek ve hayata karışmış olmaktan mutlu olacaksınız. Bir süredir kaldığınız kabuğunuzu kıracak ve yeni olan her şeyi sevgiyle kabul edeceksiniz.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 30 Kasım-14 Aralık tarihleri arası

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 5 Haziran- 9 Eylül tarihleri arası