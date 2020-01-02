Zeynep Turan ile 2020 Başak burcu yıllık yorumu: Başak burcunu 2020'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Başak burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Başak burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Başak burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

BAŞAK BURCU 2020 YILLIK YORUMU

AŞK ★★★

PARA ★★★★★

SAĞLIK ★★★

Yepyeni başlangıçlara imza atacağınız bir yıl sizi bekliyor. Geçtiğimiz birkaç ay her ne kadar sizin için koşturmayla geçmiş olsa da mükâfatını da aldınız. Çalışkan ve pratik yanınız size maddi manevi birçok şey kazandırdı. Önünüze çıkan engelleri arkanızda bırakacağınız yeni bir yıl başlarken sizin içinde fırsatlar sunacak. 2020 yılına giriş yaparken hedeflerinizi büyüteceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Detaylardan güç bulan biri olarak, yapacağınız uzun vadeli planlar kendinize yeni yollar çizmenizi de sağlayabilir. 2020 yılının ilk aylarından itibaren sorumluluklarınız artsa da toparlayıcı yanınızla birçok konunun üstesinden gelebileceksiniz. Zaman zaman şartlar sizi zorlasa da sizin için yenilenmek, eski konuları kapatmak zor olmayacak. Çünkü tüm gücünüzü ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz.

YÜKSELİŞE GEÇECEĞİNİZ BİR YIL YAŞAYACAKSINIZ

İletişim gücünüz arttıkça ikna kabiliyetinizin de yükselişe geçtiğini fark edebilirsiniz. Yakın çevrenizden iş hayatınıza ve aile bireylerinize kadar birçok kişinin hayatına yön vereceksiniz. Özellikle iş konusunda kardeşinize vereceğiniz destek bir hayli önemli olacak. Aile ilişkileriniz 2020 yılında daha da gelişirken bir süredir iletişimde olmadığınız kişilerle de aranızdaki kırgınlıklar bir son bulabilir. Özellikle eş ailesiyle yaşanan sorunlar hatta bu yüzden eşinizle aranızda oluşan sorunlar da yavaş yavaş ortadan kalkacak. Tabii bu durumun değişmesinde sizin olumlu tavrınız etkili olacak. Hayatınızın dağılan her alanını kolaylıkla toparlayacağınız aylar yaşayacaksınız.

ARANAN KİŞİ HALİNE GELECEKSİNİZ

Mart ayında öğreten gezen burç değiştirerek 2,5 yıl boyunca değişken burç Kova'da yerini alacak. Bu süreçte kendinize yeni rutinler oluştururken, hayallerinizi gerçekleştirmek için önemli adımlar atabilirsiniz. Ertelediğiniz konuları hayata geçirebilirsiniz. Fikirleriniz, akılcı çözümleriniz, öncülük edişiniz popülerliğinizi de artıracak. Bu süreçte farklı çevrelere dahil olabilirsiniz. Bir dönem tanışmayı çok istediğiniz kişiyle arkadaşlık kurabilirsiniz. Alacağınız kararlarda daha garantici yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Özellikle kariyerinizde ivme kazanacağınız günler sizi bekliyor. Kendi işinizi yapmayı planlıyorsanız, aklınızdaki işi hayata geçirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Ortaklı bir işte çalışıyorsanız, hisse, yeni anlaşmalar, iş genişletme gibi konular koşturmalı ancak bir o kadar da kazançlı günleri işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında yaşam alanınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Daha geniş, ferah bir eve taşınabilir hatta yazlık almak için araştırmalar yapabilirsiniz.

AŞK DAİMA GÜNDEM!

Ekim ayına ise aşk gezeni Venüs'ü misafir edeceksiniz. Bu döngüde sevildiğinizi daha da hissetmek ve görmek isteyebilirsiniz. Venüs bu dönemde kıskançlık ve yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirebilir. Yeni başlayan bir ilişkiniz varsa, sevgilinizi arkadaşlarından kıskanabilirsiniz. Aslında ilgi görmek istediğinizi hissettirmeye çalışacaksınız. Evli ve çocuklu bir Başak burcuysanız, eşinizle birlikte çocuklarınızın eğitimine dair yeni kararlar alabilirsiniz. Diğer yandan eşinizin yoğun iş günlerinden size zaman ayırmadığını fark ederek biraz serzenişte bulunabilirsiniz. Eşinizin yapacağı jestler gönlünüzü almaya aday nitelikte olacak. İlişkisi olmayan bir Başak burcuysanız, arkadaşınız aracılığıyla tanışacağınız kişi sizi etkileyebilir. Duygularınızı derinlemesine ölçüp tartabilirsiniz.

HUZUR SİZİ BULACAK

2020 yılının son ayları ise atağa geçeceğiniz, çıtayı yükseltebileceğiniz aylar olacak. Standartlarınızı, prensiplerinizi, çizgilerinizi daha da ortaya koyabileceksiniz. Bu süreçte yakın çevrenizi de irdeleyebilir, yakın arkadaşlarınızdan bazılarının sizi kıskandığına şahit olabilirsiniz. İç disiplininizi korumaya alırken, çabalarınızın karşılığını katbekat almaya hazır olun. Bu yıl geçmiş deneyimlerinizi silip süpürürken sizi daha önce deneyimlemediğiniz olaylarla karşılaştıracak. Karar almaktan, yeni adımlar atmaktan, yeri geldiğinde vazgeçmekten çekinmeyeceksiniz.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 13 Mayıs- 25 Haziran tarihleri arası

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 26 Şubat- 8 Mart tarihleri arası