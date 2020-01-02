Zeynep Turan ile 2020 Kova burcu yıllık yorumu: Kova burcunu 2020'de sağlık ile iş ve aşk hayatında neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Kova burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Kova burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Kova burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

KOVA BURCU 2020 YILLIK YORUMU

AŞK ★★★★★

PARA ★★★

SAĞLIK ★★★★★

2020 yılı hayatınıza güçlü duyguları taşımaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar tatmadığınız duygular tadarken, kendinizi de çok daha güçlenmiş ve hedeflere odaklanmış bulacaksınız. Yaşadığınız tüm sıkıntıları bu yıl arkanızda bırakacaksınız. Gönlünüz feraha kavuşuyor. Bu durumu hayatınızın her alanında hissedeceksiniz. Kariyerinizden aşk hayatınıza, aile yaşamınıza kadar güzel duygular taşıyacaksınız. Hayatı daha az sorgularken, büyük çıkışlar yaptığınız konuları gözünüzde büyütmemeye başlayabilirsiniz.

Kaygılara son!

Kaygılarınızdan, korkularınızdan, telaşlı yapınızdan uzaklaşırken gök kubbe size sakinlik ve dinginlik getireceğini işaret ediyor. Engel tanımayacak, karşınıza çıkan fırsatları küçük büyük demeden değerlendireceksiniz. Aslında 2020 yılı gelecek yıllar için köprü görevi görebilir. Yeter ki içinizdeki güce inanın. Gerisi zincirin halkaları gibi birbirine bağlanacaktır. Önümüzdeki yıllarınızı köklendirecek, iyileştirecek gelişmeleri hayatınıza taşıyabilirsiniz. Dış görünüşünüzden, fikirlerinize kadar değişime kapılarınızı açacağınız bu yılda içinizden geldiği gibi davranabilirsiniz. Hayatı değiştirmeye çalışmak yerini yaşadığınız her şeyi büyük bir olgunlukla kabullenecek ve hayatın ritmine uyum sağlayacaksınız. Bu durum da sizi içsel olarak çok daha yüksek yerlere taşıyacak.

Kariyeriniz ön planda!

Satürn'ün, öncü burca geçişiyle mart ayından itibaren kariyerinizde radikal kararlar alabilirsiniz. Güç bende diyebileceğiniz atılımlarda bulunabilirsiniz. Cesaret edemediğiniz, korktuğunuz konuları gündeminize alabilirsiniz. Teknoloji bazlı bir işe yatırım yapabilir, yurtdışındaki sektörleri araştırarak uzun vadeli kazançlar elde etmenin yollarını arayabilirsiniz. 2020 yılının ortasından itibaren ise para haneniz yükselişe geçebilir. Yönetici pozisyonundaysanız ya da proje bazlı bir işte çalışıyorsanız, çalışmalarınız yeni iş tekliflerini de beraberinde getirecek. Diğer yandan aşk hayatınız da bir hayli hareketli geçecek. İlişkisi olan bir Kova burcuysanız, sevgilinizin evlilik teklifi sizi sevinçten havalara uçurabilir. Evli bir Kova burcuysanız, eşinizin kariyeriyle ilgili yaşanacak gelişme yaşam alanınıza dair değişimleri de beraberinde getirebilir. Yeni başlayan bir ilişkiniz varsa, sevgilinizle birçok konuda uyum sağladığınızı, benzer fikirlerde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bu durum size aradığım aşkı buldum dedirtebilir. Çocuklarınız varsa, bu yıl yurtdışında eğitim almaları için araştırmalar yapabilirsiniz. Özellikle bekar Kova burçları için bu yılın farklı bir anlamı da olacak. Âşık olmak, sevmek, sevdiği kişi tarafından sahiplenilmek gibi duyguları çok üst seviyede yaşayacaksınız. Uzun süreli ilişkisi olan bir Kova burcuysanız bu yıl evlenebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl ilişkiniz bittiyse bu yıl eski sevgiliniz evlilik fikriyle size gelebilir.

Her şey bu kadarla kalmayacak.

Tüm bunlarla birlikte gökyüzü, eskisine göre çok farklı çevreye ve zümreye gireceğinizin de haberciliğini yapacak. Farklı gruplara girecek, belli başlı derneklere destek vereceksiniz. Toplumsal konulara, sosyal yardım kampanyalarına olan ilginiz artacak. Diğer yandan ailevi konularda toparlayıcı bir rol üstelenebilirsiniz. Baba ailesinde küs olan bireyler varsa, orta yolu bulmalarını sağlayabilirsiniz. 2020 yılında her şekilde ön planda olurken çevrenizdeki kişiler de sizin fikirlerinizi almak isteyecek. Kendi işini kurmayı düşünen bir yakınınıza manevi olarak destek olurken bir anda siz de kendinizi o işin parçası olarak bulabilir ve kariyerinizin yönünü değiştirebilirsiniz.

Şansın nereden geleceği hiç belli olmaz dedirtecek günlerden geçebilirsiniz.

Hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız kişiler hayatınıza büyük dokunuşlarda bulunacak. 2020 yılının öğretileri çok büyük olacak. Bu yıl sezgilerinizin, tahminlerinizin sizi yanıltmadığına da şahitlik edebilirsiniz. Eski halinizden eser kalmazken, yenilenmenin mucizevi olduğunu fark edebilirsiniz. Sizin için her yıl iyi kötü sürprizlerle dolu oluyor. Ancak her sorunun üstesinden kolaylıkla gelmeyi de biliyorsunuz. 2020 yılı bu anlamda çok daha farklı olacak. Sorunlar ortaya çıkmadan siz zaten sorunların önünü kesmiş olacaksınız. Kendi adınıza güçlü bir yıldasınız. Önünüze çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 10 Eylül- 14 Kasım tarihleri arası

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 22 Mart- 2 Temmuz tarihleri arası