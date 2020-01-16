Vakıfbank çalışma saatleri: 2020 Açılış ve kapanış mesai saati! Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Vakıfbank çalışma saatleri için doğru yerdesiniz. Bankacılık işlemlerini en yakın şubeler üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar mesai saatleri çerçevesinde oluşan güncel çalışma saatleri listesine bu başlık altından ulaşabilirler. Vakıfbank saat kaçta açılıyor, Vakıfbank saat kaçta kapanıyor, öğle arası kaçta kapanır ve akşam kaça kadar açık gibi sıkça sorulan sorularınızın cevabına sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 2020 Vakıfbank çalışma saatleri ile şubelere gitmeden önce bilgi sahibi olabilir ve planınızı ona göre yapabilirsiniz.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vakıfbank çalışma saatleri güncel ve en doğru bilgiler ile bu başlık altında sizlerle… Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çalışma saatleri listesi şöyle;

VAKIFBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah saatlerinden itibaren bankacılık işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar Vakıfbank saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını arıyor. Bankanın açılış saatine göre hareket etmek isteyenler doğru yerdeler. Vakıfbank hafta içi 09:00'dan itibaren hizmet sunmaya başlamaktadır.

VAKIFBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Vakıfbank saat kaçta kapanıyor sorusu da arama motorunda sıkça araştırılan sorular arasında yet alıyor. Özellikle akşam saatlerinde banka işe işleri olanlar bankaya gittiğinde hayal kırıklığı yaşamamak için akşam kaça kadar açık olduğuna göz atarak planını yapıyor. Vakıfbank'ta akşam 17:00'a kadar işlemlerinizi yapabilirsiniz.

VAKIFBAK ÖĞLE ARASI NE ZAMAN KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

09:00'da mesai saatine başlayan Vakıfbank, tüm şubelerinde 17:00'a kadar hizmet veriyor. Öğle arası ise 12:30 -13:30 arası çalışmıyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Bazı işlemlerinizi şubeye gitmeye gerek kalmadan müşteri hizmetleri yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz. 7/24 hizmet veren müşteri hizmetlerine bağlanabilmek için 08502220724 numarasını aramanız yeterlidir. Operatörün yardımı ile yapmak istediğiniz işlemlere kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

Müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için;

0 850 222 0 724'ü arayınız

Ardından sesli komut sistemi ile sizden istenilen kimlik bilgilerinizi giriniz.

Kimlik doğrulama işleminin ardından sizi karşılayan menüde 2'yi tuşlayın.

Sinyal sesinin ardından tekrardan 2'yi tuşlayın.

Ardından 7'yi tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir, yapmak istediğiniz işlemi temsilciye iletebilirsiniz.