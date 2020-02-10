Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zam açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır" denildi.



KARARI UKOME ALDI İBB UYGULADI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da şehir içi toplu ulaşım ücret tarifelerinin, İBB Başkanı başkanlığında toplanan UKOME kararları doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği UKOME'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır" denildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam bu sabah itibarıyla yürürlüğe girerken Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar tam bilet fiyatı 5,20 liradan 10 liraya çıkarıldı.

RAYLI SİSTEMLERE YÜZDE 35 ZAM



İBB'nin UKOME kararıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle yaptığı zam yürürlüğe girdi. Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı. Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray da UKOME'nin kararı uyarınca fiyat düzenlemesine gitti. Marmaray'da kısa mesafe 2,60 liradan 3,50 liraya, tam parkur ücreti 5,70 liradan 7,75 liraya, indirimli öğrenci 1,85 liradan 2,50 liraya, indirimli öğretmen 1,85 liradan 2,50 liraya yükseldi.

ZAMLAR UYGULANMAYA BAŞLADI



Ayrıca tam parkur indirimli öğrenci tarifesi 2,75 liradan 3,50 liraya, indirimli öğretmen tarifesi ise 4 liradan 5,40 liraya çıkarıldı. Marmaray'da ayrıca diğer toplu taşıma sistemlerine dahil olurken daha önce uygulanmayan aktarmalar artık uygulanmaya başlandı.

Metrobüs ulaşımında ise uzun mesafe tam bilet 3,85 liradan 5,20 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 liradan 2,85 liraya, indirimli öğrenci tarifesi 1,25 liradan 1,70 liraya, en kısa mesafede tam bilet 1,95 liradan 2,50 liraya çıkarıldı.

Son dakika! İBB'nin Metrobüs, İETT, İstanbul Kart, ulaşım ücretleri zammı detayları belli oldu | Video

EN BÜYÜK ARTIŞ ADALAR HATTINDA

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. de (İDO) UKOME kararı sonrası yeni fiyat tarifesini yürürlüğe aldı.

İDO'nun Bostancı-Kabataş tam taşıma ücreti 11 liradan 15 liraya, indirimli öğretmen ücreti 6 liradan 8 liraya, indirimli öğrenci ücreti ise 4,30 liradan 6 liraya yükseldi.

Kabataş-Beşiktaş-Adalar hattında tam ücreti 12,50 liradan 14 liraya, indirimli öğretmen 9 liradan 14 liraya, indirimli öğrenci ücreti ise 6,30 liradan 10,50 liraya çıkartıldı.

Bostancı-Adalar hattı tam ücreti 7 liradan 12 liraya, indirimli öğretmen 5 liradan 9 liraya, indirimli öğrenci ücreti ise 4 liradan 7 liraya artış gösterdi.

EN BÜYÜK İBB'YE BAĞLI ŞEHİR HATLARI A.Ş'DE OLDU



İstanbul'da en büyük zam ise İBB'ye bağlı Şehir Hatları AŞ.'nin Adalar Hattı'nda oldu.

Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam ücret tarifesi 5,20 liradan 10 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 liradan 7 liraya, öğrenci tarifesi ise 1,20 liradan 5 liraya yükseldi. Adalar'da aylık abonman kartta ise tek yön tarifesi 3 basımdan 4'e çıkarıldı.

Havalimanlarına giden otobüsler için alınan ücret ise 5,20 liradan 7 liraya yükseldi.