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Fas uyruklu vatandaşları darp edip zorla evlendirmeye çalışan örgüte operasyon

ülkelerinden iş bulma vaadiyle getirdikleri Fas uyruklu şahısların, pasaportlarına el koyduktan sonra darp ederek zorla evlendirmeye çalışan örgüte yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şahıstan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da ele geçirildi. Kişilerin, FETÖ ile bağlantısı da araştırılıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 18:33 ABONE OL

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Manisa Göçme Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırkağaç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırkağaç, Soma ve Akhisar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kuzey Afrika ülkelerinden iş bulma ve evlilik vaadiyle getirdikleri Fas uyruklu şahıslarının pasaport, kimlik ve özel eşyalarına el koyan, darp ederek zorla evlendiren örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda pasaport, kimlik, kişisel eşya, bir miktar döviz ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuksuz yargılanmak üzeri serbest bırakılırken, 8 kişi ise "İnsan Ticareti Suçu"ndan Kırkağaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

FETÖ'YE AİT KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da ele geçirildi. Kişilerin, FETÖ ile bağlantısının da araştırıldığı öğrenildi.

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Fas uyruklu vatandaşları darp edip zorla evlendirmeye çalışan örgüte operasyon
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