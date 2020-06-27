SABAH’a ödül

Kayseri'de 2019'un en iyilerinin seçildiği "Geleneksel Gazetecilik Yarışması" ödül töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. SABAH gazetesi muhabiri Ali Altuntaş, 15 Temmuz gecesi Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda omuz omuza şehit düşen Komiser Yardımcıları Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay'ın annelerinin can yoldaşlığını konu alan "15 Temmuz'un can yoldaşları" haberiyle birinci oldu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ödül töreninde Ali Altuntaş'a ödülünü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. Altuntaş'ı tebrik eden Bakan Akar, " Bu tür haberlerin devamı gelmeli" dedi. Gazetecilerin önemli sorumluluklarının olduğunu belirten Bakan Akar, "Kayseri basınının 110'uncu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 41'inci yılını kutluyorum. İletişim ve ulaşımdaki gelişmeler günlük hayatı yakından etkiliyor. İletişim ve bilginin yönetimi konusundaki gelişmelere ayak uydurulması çok önemli. Gazeteciler cesur, ısrarcı ve araştırmacı olmalı" diye konuştu.