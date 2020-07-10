9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dünkü dokunulmazlık sonrası 2020 Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

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9 Temmuz dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dünkü dokunulmazlık sonrası 2020 Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 ünlüler gönüllülerde yarışmanın sonuna yaklaşıldıkça hırs, heyecan ve rekabet zirveye yükseliyor. Dün yapılan ada konseyinde yaşanan eleme heyecanında Acun Ilıcalı tarafından açıklanarak adaya veda eden isim mavi takımdan Sercan olmuştu. Öte yandan bugün ekranlara gelen 131. yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların bireysel olarak yarıştığı oyunda kazanan yarışmacı dokunulmazlık zırhına sahip oldu. Bu bağlamda yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun cevabını heyecanla öğrenmek istiyor. İşte 9 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler 2. eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 00:05 Son Güncelleme: 10.7.2020 07:22 ABONE OL
9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan 2020 ünlüler gönüllülerde yarışma sonuna yaklaşıldıkça heyecan katlanarak artıyor. Büyük finale sayılı günler kalmasıyla birlikte yarışmacılar arasından hırs ve rekabet doruğa ulaşıyor. Dünkü ada konseyinde eleme adayları arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı tarafından elenen isim olarak açıklanmış ve adaya veda etmişti. Bu gelişmelerin ardından adada dengeler değişme sinyali verirken bugün ekranlara gelen 131. yeni bölüm zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu ve aynı zamanda son eleme adayı da belli oldu. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde meraklı araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen bölüme ilişkşin detaylar şöyle;

9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

2020 ünlüler gönüllülerde 9 Temmuz günü ekranlara gelen son bölümde Survivor Berkan diğer yarışmacılar karşısında daha başarılı olarak dokunulmazlık zırhını kazandı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununda Survivor Barış ile finale kalan Survivor Cemal arasındaki final oyununu Barışın sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememesi sonucu Cemal Can kazanmıştı. Ada konseyine çıkan dokunulmazlık sahibi Cemal Can eleme adayı olarak Elif'i göstermişti. Böylelikle ilk eleme adayı Survivor Elif olmuştu.

9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

9 TEMMUZ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugün ekranlara gelen 131. yeni bölümde dokunulmazlık zırhını kazanan Berkan ada konseyinde Cemal Can'ın ismini vererek eleme adayı olarak belirledi.

9 TEMMUZ SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

2020 Survivor ünlüler gönüllülerde 9 Temmuz günü ekranlara gelen son bölümde ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan SMS oylaması sonuçlarına göre ilk eleme adayı Survivor Elif, adaya veda eden isim oldu.

9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?
9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?
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9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dünkü dokunulmazlık sonrası 2020 Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
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