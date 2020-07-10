9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dünkü dokunulmazlık sonrası 2020 Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde yarışma sonuna yaklaşıldıkça heyecan katlanarak artıyor. Büyük finale sayılı günler kalmasıyla birlikte yarışmacılar arasından hırs ve rekabet doruğa ulaşıyor. Dünkü ada konseyinde eleme adayları arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı tarafından elenen isim olarak açıklanmış ve adaya veda etmişti. Bu gelişmelerin ardından adada dengeler değişme sinyali verirken bugün ekranlara gelen 131. yeni bölüm zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu ve aynı zamanda son eleme adayı da belli oldu. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde meraklı araştırmalarını sürdürüyor.
9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen bölüme ilişkşin detaylar şöyle;
Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde 9 Temmuz günü ekranlara gelen son bölümde Survivor Berkan diğer yarışmacılar karşısında daha başarılı olarak dokunulmazlık zırhını kazandı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununda Survivor Barış ile finale kalan Survivor Cemal arasındaki final oyununu Barışın sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememesi sonucu Cemal Can kazanmıştı. Ada konseyine çıkan dokunulmazlık sahibi Cemal Can eleme adayı olarak Elif'i göstermişti. Böylelikle ilk eleme adayı Survivor Elif olmuştu.
Bugün ekranlara gelen 131. yeni bölümde dokunulmazlık zırhını kazanan Survivor Berkan ada konseyinde Cemal Can'ın ismini vererek eleme adayı olarak belirledi.
2020 Survivor ünlüler gönüllülerde 9 Temmuz günü ekranlara gelen son bölümde ada konseyinde eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan SMS oylaması sonuçlarına göre ilk eleme adayı Survivor Elif, adaya veda eden isim oldu.