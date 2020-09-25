Son dakika: Botoks skandalında bir tutuklama

Estetik yaptırmak üzere Beylikdüzü'nde gittiği güzellik merkezinden çıktıktan sonra fenalaşık ölen Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması ardından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Estetik merkezinin yetkilisi şüpheli Erdal Doğruya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri ardından "Taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli, sorgu sonucunda Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce "Taksir ile ölüme neden olmak"suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diğer şüpheli pratisyen hekim Öner Özsoyeri hakkında tutuklamaya yönelik yaklama kararı mevcut bulunuyor. Şüphelinin yakalanmasına ilşkin çalışmalar devam ediyor.