Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Botoks skandalında bir tutuklama

Son dakika: Botoks skandalında bir tutuklama

Son dakika... Estetik yaptırmak üzere Beylikdüzü’nde gittiği güzellik merkezinden çıktıktan sonra fenalaşık ölen ’ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Sözde güzellik merkezinin sahibi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 25.9.2020 21:26 Son Güncelleme: 25.9.2020 21:31 ABONE OL
Son dakika: Botoks skandalında bir tutuklama

Estetik yaptırmak üzere Beylikdüzü'nde gittiği güzellik merkezinden çıktıktan sonra fenalaşık ölen Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması ardından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Estetik merkezinin yetkilisi şüpheli Erdal Doğruya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri ardından "Taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

Şüpheli, sorgu sonucunda Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce "Taksir ile ölüme neden olmak"suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Öldüren botoks'ta flaş görüntüler! Hastaneye girdiği ve çıktığı o anlar ortaya çıktı | Video

Diğer şüpheli pratisyen hekim Öner Özsoyeri hakkında tutuklamaya yönelik yaklama kararı mevcut bulunuyor. Şüphelinin yakalanmasına ilşkin çalışmalar devam ediyor.

Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Botoks skandalında bir tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA