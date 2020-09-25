SON DAKİKA: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

Olay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddialara göre; 38 yaşındaki Kübra Boyraz gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Boyraz bir gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Botoks nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Kübra Boyraz'ın babası olayın ardından suç duyurusunda bulundu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Boyraz'ın babasının öne sürdüğü iddiaya göre Boyraz botoks işleminden sonra güzellik merkezinde çalışan bir kişi tarafından eve getirildi. Babası ne olduğunu sorduğunda güzellik merkezi çalışanı olan kişi Kübra Boyraz'ın fenalaştığını ve konuşma yetisini kaybettiğini söyledi. Babası hemen ambulans çağırdı ve Boyraz hastaneye kaldırıldı. Orada da öldü.