Kıskançlık krizine giren genç kadın sevgilisine dehşeti yaşattı! Çantasındaki bıçakla erkek arkadaşını defalarca bıçakladı

Sevgilisi ile parkta gezdiği sırada kıskançlık krizine giren genç kadın öfkesine hâkim olamayınca erkek arkadaşını bıçakladı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de bulunan Maçka parkında meydana geldi. İki sevgili parkta gezdikleri sırada aralarında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı.

ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Nisanur E., çantasından çıkardığı bıçağı erkek arkadaşı Levent D.'ye savurmaya başladı. Aldığı bıçak darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanan genç adam olay yerine gelen ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Genç adam tedavi sırasında hastane polisine tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandığı şeklinde ifade verdi.

SAVCILIKTA SUÇUNU KABUL ETTİ

Tedavinin ardından savcılığa başvuran Levent D., hastanede o anki psikolojik durumundan dolayı yalan söylediğini kendisini kız arkadaşının kendisini karnından ve bacağından bıçakladığını söyleyerek şikayetçi oldu. Genç adamın şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında genç kadının ifadesini aldı. Nisanur E., ifadesinde erkek arkadaşı ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını bu nedenle kendisini bıçakladığını kabul etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Nisanur E., hakkında 'Bıçakla Yaralama' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Genç kadın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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