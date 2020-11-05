Burunlarıyla yakaladılar

İstanbul'da bir kargo firmasına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Fırtına, bir kolide ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglar arasına gizlenmiş halde 47 bin adet "Captagon" adlı uyuşturucu hap buldu. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; Bağcılar'da bulunan bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile birlikte adrese operasyon yapıldı. Gönderiler üzerinde yapılan incelemelerde; bir kolide ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglarının arasına zula yapılarak gizlenmiş halde 47 bin adet "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Gönderiyi kargo firmasına teslim eden kişi veya kişileri tespit çalışmalarının sürdüğü ve soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği belirtildi. Van'ın Edremit ilçesinde ise narkotik köpeği Şila 300 paket halinde 154 kilo eroin buldu. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüpheli gördükleri bir kamyoneti Edremit ilçesinde durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği Şila'nın yardımıyla yapılan aramada 300 paket halinde 154 kilo 165 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.A. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.İstanbul'da iki farklı adrese düzenlenen operasyonda balkon saksısında Hint kenevirleri yetiştiren E.D. (22) ve B.A.M. (26) adlı şüpheliler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Zanlıların, komşuları tarafından ihbar edildiği öğrenildi.