Pilot olma hayalini katiller çaldı

Ankara'da iş görüşmesi bahanesi ile götürüldüğü Kızılcahamam'daki termal otelde dövüldükten sonra beşinci kattan atılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar'ın ailesinin gözyaşı dinmiyor. Biricik evlatlarını toprağa verdikten sonra baba Ferhat, anne Tuğba ve aile yakınları mezarı başından ayrılamadı. Gamze'nin mezarına en çok sevdiği çiçeği ve mor renkte bir tülbent bağlayan aile güçlükle mezardan ayrıldı.Dayı Murat Yıldırım, yeğeni Gamze Açar'ın pilot olmak istediğini söyledi. Bunun için gece gündüz çalıştığını belirten Yıldırım, "Gamze idealleri olan bir çocuktu. Okulunda da çok başarılı idi. Pilot olmak istiyordu. Bu yıl üniversite sınavına girecekti" dedi.Öte yandan Gamze Açar'ın (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Mehmet Doğan 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında dehşet verici detaylara da ulaşıldı. Soruşturma dosyasına göre, Gamze Açar'ın bir devremülk şirketinin iş ilanı için Rıza Doğan'la WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği belirlendi. Ayrıca Rıza Doğan'ın, olay günü 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.Savcılığa ifade veren bir tanık, olaydan önce üç kez çığlık sesi duyduğunu, yaklaşık 5 dakika sonra Gamze'yi yerde yatarken gördüğünü söyledi. Gamze Açar'ın olay yerinde bulunan cep telefonunun kapalı olduğu kaydedilirken, Rıza Doğan'ın cep telefonunda yapılan ilk incelemede Doğan'ın Açar'a 'Cigara kullanıyor musun', ve 'Ben seni 2 yıldır tanıyorum diyeceğiz' dediği öğrenildi. Ayrıca Gamze Açar'ın atıldığı odadaki televizyonun yanı sıra tabak ve şişelerin kırık olduğu öğrenildi.