Yaşlı kadına FETÖ tuzağı

İstanbul Üsküdar'da kendilerini savcı olarak tanıtan iki şüpheli, ağlarına düşürdükleri yaşlı bir kadını 224 bin lira dolandırdı. Şüphelilerin, 70 yaşındaki M.E.'yi; ismin FETÖ dosyasında geçiyor diyerek kandırdığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşlı bir kadını ismin FETÖ'ye karışmış diyerek dolandıran ve 224 bin lira vurgun yapan iki şüpheli, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, korsan taksiyle şehir dışına kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığı belirtildi.

İSMİN FETÖ DOSYASINDA GEÇİYOR DİYEREK KANDIRDILAR



Üsküdar'da kendilerini savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılan M.E. (70), soluğu karakolda aldı. İddiaya göre K.S. (24) ve A.K. (40), 25 Kasım Çarşamba günü M.E.'yi arayarak kendilerinin savcı olduğunu ve isminin FETÖ doyasında geçtiğini söyledi. Duydukları karşısında şoke olan M.E. ise panikleyerek K.S. ve A.K.'nin kendisine söylediklerini yapmaya başladı.

224 BİN LİRASINI ALDILAR



Şüpheliler, M.E.'ye isminin suç dosyasına karıştığını ve 224 bin ceza ödemediği takdirde hapse gireceğini söyledi. Bunun üzerine M.E. kendisine verilen banka hesabına 224 bin lira para yatırdı. Olayın ardından bir daha K.S. ve A.K.'ye ulaşamayan M.E. durumdan şüphelenerek polisi aradı ve dolandırıldığını öğrendi. İhbar üzerine hareketen geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konu hakkında çalışma başlattı.

KORSAN TAKSİYLE KAÇARKEN YAKALANDI



Polis, M.E.'yi dolandıran şüphelilerden K.S.'nin kimliğini tespit ederek takibe aldı. K.S. Gaziosmanpaşa'da aracıyla seyir halinde olduğu sırada polis ekipleri tarafından üzerinde bulunan 100 bin lirayla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Polis, K.S.'nin; emniyetteki sorgusunda olayı beraber gerçekleştirdiği A.K.'nin korsan taksiyle Ankara'ya kaçacağını ifade etmesi üzerine hemen harekete geçti. Muhtemel kaçış yollarını kapatan polis ekipleri, şüpheli A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan K.S. ve A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.