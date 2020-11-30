Karlofça antlaşması tarihi önemi ve kısaca özeti: Karlofça antlaşması nedir, maddeleri nelerdir?

karlofça antlaşması, birçok alanda karşımıza çıkan tarihi bir olaydır. Osmanlı Devleti'nin taraf olduğu Karlofça antlaşması kısaca özeti ve tarihi önemi, hem okul çağında olan öğrenciler, hem de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Karlofça antlaşması önemi nedir ve maddeleri nelerdir?

Kanuni Sultan Süleyman döneminde savaş alanında olduğu kadar diplomasi alanında da başarılı olmuştur. Osmanlı Devleti, egemenliği altındaki topraklarda Katoliklerle rekabet etmekte ve Ortodoks'u korumak için, Osmanlı Devleti de iktidardaki Ortodoks konusunda Ruslarla da rekabet etmektedir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

Ancak kuruluş ve yükseliş dönemlerinde, savaşın bir uzantısı olarak kabul edilen "ad hoc" diplomasisi kullanılmasına rağmen, durgunluk döneminde, Osmanlı Devleti toprak sisteminin değişmesi ve merkezileşme ile karşı karşıya kalmış, gücünü kaybetmiştir. Avrupa'dan pek çok tehdit gelmiş ancak bu dönemle devletler arası ilişkiler geliştirilmişti. Sonrasında diplomasi yerini savaşa bıraktı.

Durgunluk döneminde kullanılan diplomasi, aslında savaşlarda başarısızlıklar olduğunda hayatta kalmak için bir organizma olarak kullanıldı. Ayrıca, yükseliş döneminde kapitülasyonlar Hıristiyan Birliği'ni kırmak için kullanılmış, ancak durgunluk dönemlerinde Avrupa'ya kapitülasyonlar verilmiş ve düşüş, ticaret ve olası savaşlarda yardımı amaçlamakla ilgiliydi.

KARLOFÇA ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Osmanlılar Belgrad'ı, Temesvár'ın (modern Timișoara) Banat'ını ve Eflak ve Moldavya üzerindeki egemenliği elinde tuttu. Karlowitz'de kararlaştırılan bir ateşkes altında Muscovy ile bir yıl daha müzakereler, Sultan'ın Azak bölgesini Büyük Petro'ya devrettiği 1700 Konstantinopolis Antlaşması ile sonuçlandı. (Muscovy, başarısız Pruth Nehri Kampanyası ve 1711'deki Pruth Antlaşması'ndan on bir yıl sonra bu bölgeleri geri vermek zorunda kaldı.)

Avusturyalılar ve Türkler arasında yeni sınırlar oluşturmak için komisyonlar kuruldu, bazı kısımları 1703'e kadar tartışıldı. 1701'in başlarında, ilk kez fiziksel yer işaretleriyle ayrılmış bir sınır ortaya çıktı.

Karlowitz'de yaklaşık 60.000 mil karelik (160.000 km2) Macar topraklarının ve 18 yıl sonra Passarowitz'de Temesvár'ın Banat'ının satın alınması, Avusturya'nın egemen bir bölgesel güç olmasını sağlayarak, Habsburglar'ın Avusturya İmparatorluğu'nun en geniş kapsamına öncülük etti.

KARLOFÇA ANTLAŞMASI'NIN MADDELERİ

Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyılarının nerdeyse tamamı ve Ayamavra isimli ada Venedik'e verilmiştir.

Podolya ve Ukrayna Lehistan'a kalıcı olarak verilmiştir..

Temeşvar ili ve Banat Yaylası dışında tüm Macaristan ve Erdel, Avusturya'ya bırakılmıştır.

Bu antlaşmanın geçerliliği yaklaşık yirmi beş yıl sürecekti.

Antlaşma Avusturya'nın kefilliği altında imzalanacak ve uygulanacaktı.

KARLOFÇA ANTLAŞMASI'NIN SONUÇLARI