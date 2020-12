Son dakika haberi: Denizli'de dehşet! Sürücüsüz otobüs 5 aracı hurdaya çevirdi...

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araç sahiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen araç sahipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.





Otobüsün park halindeki kamyonete çarpması, güvenlik kameralarına an be an yansıdı



5 aracı biçerek şoförsüz ilerleyen kamyonet kısıtlama nedeni ile boş olan yollarda herhangi bir vatandaşa çarpmaması tek teselli oldu. Bir marketin güvenlik kamerasına görüntüler an be an yansıdı. Kamyonetin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.